Lanero (UGT) y Zapico (CCOO) exigen la subida de salarios

Víspera electoral

Con ocasión de la presentación del Día del Trabajo y la manifestación correspondiente, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han planteado sus ideas ante las citas electorales cercanas. El responsable de UGT Javier Fernández Lanero ha reclamado el "derecho a conocer" qué van a hacer los diferentes partidos en cuestiones como la legislación laboral o las pensiones mientras que el líder de CCOO José Manuel Zapico ha señalado que el gobierno regional que salga de las urnas "debe acometer la reforma del Estatuto de Autonomía para dejar de ser una comunidad de segunda y asumir nuevas competencias".

Primero de Mayo

'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios'. Con este lema saldrán a la calle el próximo uno de mayo los sindicatos UGT y CCOO, según han anunciado este miércoles los secretarios generales de ambas organizaciones, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico respectivamente, que consideran que este año el primero de mayo es "muy importante porque nos jugamos no retroceder 40 años en este ciclo electoral". La cita será en Oviedo a las 12.00 horas en Plaza de América desde donde partirá la movilización que acabará en el Paseo del Bombé. Consideran los sindicatos que es momento de subir los salarios y decirle a la patronal que "ya está bien de tantas mentiras" porque cuando vino la pandemia fueron los trabajadores y sindicatos quienes negociaron los ERTES para que las empresas pudiesen sobrevivir y ahora lo pagan sin querer reconocer el valor de trabajo.

"La riqueza que se genera en este país no la generan las empresas sino las personas con su trabajo, talento, conocimiento y saber hacer y las empresas no quieren reconocer ese trabajo. Hay que reconocer de una vez el valor del trabajo en este país y sino se hace nos encontrarán en las calles", ha indicado Javier Fernández Lanero. Zapico ha criticado que los empresarios estén "metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores" y ha insistido en que "es lógico y de justicia" una subida de los salarios. Pero además considera que esa subida sería "lo inteligente si la patronal abandonase esa actitud estúpida y de cinismo de no querer subir los salarios a pesar de que todos y cada uno de los sectores económicos han aumentado sus beneficios siete veces más de lo que han subido los sueldos".