Katia, esposa del principal acusado, no cree que Pedro Nieva matase a Ardines

En el juicio de Ardines, testifical de Katia, esposa del supuesto instigador del asesinato, Pedro Nieva. Ella admite que mantenía relaciones sexuales esporádicas con el concejal en los cuatro años anteriores al crimen, no desde hace décadas, puntualizó. Achaca su relación con Ardines a que su matrimonio con Nieva iba mal. Katia, prima de la viuda de Ardines, niega que su marido estuviese desesperado, como él ha afirmado. No le considera ni violento ni vengativo. Le pregunta el abogado del principal acusado si cree que Pedro es el asesino. Ella no cree que sea así. Katia indicó que Pedro nunca la ha controlado.

Por otro lado, agentes de la Guardia Civil participantes en la investigación ha descartado que el ADN de una mujer, Alicia, encontrado en el cuerpo de Ardines tenga que ver con el crimen. También había restos biológicos en el cuerpo, ropa y coche de la víctima, también en una valla pero, creen los especialistas, que esas trazas llegaron por transferencia, no porque hubiese estado donde le tendieron la emboscada mortal a Ardines.