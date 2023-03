Izquierda Unida presenta a su candidato en Villaviciosa y anuncia sus objetivos de legislatura

Izquierda Unida ha planteado como prioridad para Villaviciosa la recuperación del estuario maliayés, una actuación pendiente y que, a juicio del coordinador general de la formación y diputado, Ovidio Zapico, demuestra la falta de impulso de la legislatura que ahora se cierra. Zapico acudió a la Villa para presentar a Jonatan Meana, que encabezará la lista de la formación a la alcaldía. Para el candidato, "es necesario tener una izquierda fuerte y representativa dentro del municipio que vele por garantizar una estructura pública de servicios, una mejora en las estadísticas de empleo y crecer en ese trabajo hacia cuidar un poquitín más el medio ambiente y la situación del concejo y de nuestro patrimonio natural".

Ovidio Zapico ha asegurado que el olvido de la ría es la consecuencia directa del "inmovilismo" de una legislatura fallida, especialmente en lo tocante al medio ambiente, donde lejos de avanzar se ha retrocedido. "Se nos dice muchísimo, por parte del presidente de Asturias (Adrián Barbón), que han sido cuatro años de cambio. Nosotros decimos que no, que eso no es cierto, que ha sido una legislatura fallida, que han sido cuatro años de inmovilismo. En el medio ambiente, en concreto, lo vemos aquí, en las actuaciones que se han hecho en torno a la ría para recuperar su estado, que han sido ninguna. Seguimos, 12 años después con una ría que presenta unos análisis alarmantes y que es necesario revertir esa situación, potenciando, por lo tanto, todas aquellas políticas que permitan recuperar esa renaturalización. Es un espacio privilegiado, que podría tener un valor medioambiental importantísimo, también un valor económico y, también, recuperar una actividad sostenible, tradicional, como era el marisqueo". Sin embargo, en este tiempo, culminando esta semana, se ha trabajado en contra del eslogan de "Asturias, paraíso natural", con la aprobación de la Ley de Calidad Ambiental. Según Zapico, esta norma no es ya sólamente "inmovilismo", sino que, de hecho, supone una regresión a un modelo de relación económico con el medio ambiente muy similar al que existía en la década del 70 del siglo pasado. Para impulsar todos esos cambios, ha concluido el diputado, "se necesita una presencia fuerte de IU para impulsar todos esos cambios que en esta legislatura no han sido".

Prioridades para Villaviciosa

Meana llega con fuerza para recuperar la presencia de IU en Villaviciosa. De hecho, ha resaltado, IU es la segunda fuerza municipal en Asturias, con nueve alcaldías y una gran presencia en el mundo rural, lo que, ha explicado,"nos permite seguir trabajando muy cercano a la gente. Donde el ciudadano nos da confianza, repetimos".

El objetivo, ahora, es entrar en la Corporación maliayesa para practicar "una gestión seria, responsable" para poder cambiar lo que ha denominado "de abandono y ostracismo" fruto de las dos legislatura del PSOE en el concejo, y las anteriores y sucesivas del PP.

Para Ovidio Zapico, el trabajo realizado por IU en Villaviciosa, pese a no estar en la Corporación que ahora se disuelve, ha asegurado una presencia que, ha aventurado, esperaba que diera su fruto. "Yo creo que, como siempre, los trabajos tienen su premio. Por lo tanto, estoy seguro, de ésta sí: Izquierda Unida va a tener representación después de mayo en el consistorio de la Villa".

La coordinadora local, Carmen Pedrayes ha explicado que IU concurrirá a la alcaldía como partido independiente pero abiertos a posibles confluencias o gente que quiera sumarse a la candidatura. "El compañero que se presenta y que va a representar a la organización tiene prácticamente acotado todo el programa, ha hecho un trabajo impepinable durante estos cuatro años, a pesar de no tener representación dentro del Ayuntamiento. Esperemos que este año, fruto de este trabajo, que se lo ha currado mucho, pueda llegar a estar y ocupar ese sitio que le corresponde".