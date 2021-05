La hostelería puede abrir hasta las 23:00 a partir del viernes y hasta las 01:00 a partir del lunes

A partir del 7 de mayo

Suavización de medidas de restricción en negocios y cambios en el sistema 4+ tras el estado de alarma. En la hostelería, a partir del jueves 7 de mayo se permite dar cenas en interior hasta las 23:00 horas (hasta ahora sólo se permitía en terrazas) y se amplía a 6 el número de comensales por mesa dentro o fuera del local. Cuando no haya toque de queda, al empezar el lunes 10 de mayo, la hostelería podrá abrir hasta la 1 de la noche. En el caso de los banquetes por bodas, comuniones y similares, esas serán las normas por el riesgo de contagio intergeneracional. "Si se puede demorar, mejor" ha dicho el director general de Salud Rafael Cofiño. El comercio podrá aumentar este fin de semana su aforo al 50%.

A partir del 10 de mayo

Mirando ya al fin del estado de alarma, el 4+ cambia. Por un lado, los concejos de más de 10.000 habitantes entrarán en restricciones puntuales de movilidad por barrios o localidades si están durante 3 días seguidos en tasa de incidencia por encima de 325 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Por otro lado, el examen de los concejos de menos de 10.000 habitantes atenderán más a criterios de trazabilidad o brotes concretos, indica el consejero de Salud Pablo Fernández. Cada vez que se decida un 4+ se determinará qué medidas singulares se aplican.

Regulación tras el estado de alarma

Al tiempo que se producía esta comparecencia, se iban conociendo detalles sobre el decreto ley del Gobierno de Sánchez que podría permitir a cada comunidad acudir al Supremo en caso de que el Superior de Justicia rechace restricciones como el cierre perimetral de la comunidad. Sería un caso con un nivel muy elevado de contagios, indicó el presidente del Principado, Adrián Barbón. La posibilidad de recurrir al Supremo se debería, según el presidente, a la necesidad de tener una visión global por los casos en los que ha habido diversidad de decisiones según cada comunidad.

En cuanto a las ayudas pendientes a los negocios cerrados o restringidos que no todavía no han cobrado, Barbón entiende que serán "los sectores que más se va a primar". Barbón ha pedido un esfuerzo particular a los jóvenes, insiste en que se ha tenido más cuidado en la atención a los mayores y que la clave está en vacunar mucho y de la manera más ágil posible.