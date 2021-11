Garamendi (Ceoe) desliga la llegada de fondos europeos de la ausencia de los empresarios en acuerdos Gobierno-sindicatos

El presidente de Ceoe rechaza que se les culpe de retrasos en la llegada de fondos europeos por no firmar un acuerdo de reforma del mercado de trabajo. Antonio Garamendi ha dicho en Oviedo la temporalidad no significa precariedad y lamenta que sean los empresarios los que paguen la mayor parte del subida de cotizaciones. Quieren dialogar con el gobierno de Sánchez y los sindicatos pero no firmarán aquello con lo que no estén de acuerdo. Son palabras de Garamendi en la inauguración del Congreso de Hoteleros Españoles organizado por la Confederación Cehat y que reúne en el Palacio de Congresos, en el Calatrava, a 400 profesionales.

En un vídeo, el secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés ha señalado que el sector turístico español recibirá 3.400 millones de euros de los fondos de transformación.

Como anfitrión, el presidente de Otea José Luis Almeida lamentó que no les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre mercado laboral. Tanto Almeida como Garamendi llamaron la atención sobre la necesidad de compensaciones, no de ayudas, para paliar los efectos de las restricciones durante la pandemia. Garamendi afirmó que los contagios también se contuvieron en regiones donde no se fue tan estricto con los cierres como en otros territorios.

Al respecto, el vicepresidente del Gobierno autonómico Juan Cofiño señaló que tomaron esas decisiones en aras del interés público. Cofiño ligó el buen resultado turístico de 2020 a la contención de la pandemia en Asturias y resaltó los hasta 130 millones de euros que habrá entregado el Principado a los sectores económicos afectados.

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli recordó las críticas recibidas por manifestarse a favor de la continuidad de la actividad hostelera. Recalca su apuesta por el turismo en Oviedo y con el objetivo de la desestacionalización. Resaltó la apuesta por Oviedo Origen del Camino