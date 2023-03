Foro presenta a su candidata en Parres y Ciudadanos anuncia que Toyos no concurrirá a las elecciones en Colunga

La Comisión Directiva de FORO Asturias ha decidido que la concejala parraguesa Cecilia García Llamedo será la candidata a la Alcaldía de Parres. Vecina de La Prida de San Juan de Parres, Llamedo fue durante la pasada legislatura la número 2 de FORO Parres en el Consistorio, liderando la acción política del grupo municipal.

García Llamedo afirma que “afronto el reto de encabezar la candidatura a la Alcaldía de FORO Parres con muchas ganas y optimismo”. “Creemos en las posibilidades aún sin explotar de nuestro concejo, no vamos a pretender obras fastuosas, pero confiamos en que los pequeños cambios dan como fruto grandes resultado sy, por ello, queremos dar vida a un concejo que diez meses al año sume en un letargo del que debemos resucitar”, concluyó la candidata de FORO Parres.

Toyos no será candidato de Ciudadanos en Colunga

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Colunga, José Ángel Toyos, ha anunciado este domingo que no concurrirá como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Su decisión se debe a motivos “estrictamente personales” a los que se suman su imposibilidad para completar una lista “solvente y ganadora”. “Llevo unos meses meditando si debía concurrir como candidato de Ciudadanos, y tras hablar en las últimas semanas con varias personas y proponerles que se unieran al proyecto político liberal, no he encontrado la receptividad ni la ilusión necesarias que me permitan completar ni encabezar la candidatura”, ha manifestado Toyos.

El portavoz ha señalado que Ciudadanos “tiene que planificar con la debida antelación los comicios locales”, por lo que ha decidido comunicar a su coordinador autonómico, que no repetirá como candidato en Colunga, en cuyo ayuntamiento la formación cuenta con cinco concejales. Asimismo, ha agradecido “infinitamente” al partido, al Grupo Municipal, a los compañeros, votantes, vecinos, la confianza depositada en Ciudadanos .“Ha sido un orgullo para mi trabajar junto al resto de concejales. Desde el Grupo Municipal hemos conseguido durante estos últimos cuatro años muchas mejoras para el concejo; y como no, agradecer también el apoyo recibido del Grupo Parlamentario con el que siempre hemos contado, y desde donde también se han logrado mejoras para los colungueses”, ha concluido Toyos.