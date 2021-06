Foro Cabrales rechaza "rotundamente" el Plan de Transporte de acceso a Picos de Europa

El concejal de FORO Asturias en el Ayuntamiento de Cabrales, Fernando Nava, ha querido mostrar hoy el “rotundo rechazo” de su formación “al Plan de Transporte que nos acaban de imponer en las vías de acceso del concejo a Picos de Europa”.

“Desde FORO Cabrales queremos mostrar nuestro más rotundo rechazo al Plan de Transporte que, desde el día 19 de junio hasta el próximo 12 de septiembre, tiene previsto imponerse en el municipio, más concretamente en las vías de acceso a Picos de Europa”, ha reiterado Nava, tras explicar que “ayer, viernes 18 de junio, se presentaron en Poncebos un grupo de operarios para cortar el acceso que hay desde la carretera de Camarmeña hasta el inicio de la senda a Bulnes y a la Ruta del Cares, dejando ya a un buen número de vehículos, estacionados en la zona, encerrados”.

Nava se ha mostrado muy crítico con las decisiones adoptadas y denuncia que “desde el Consorcio de Transportes, el Gobierno del Principado, el Parque Nacional y el Ayuntamiento de Cabrales nos acaban de imponer este Plan que elimina muchas plazas de aparcamiento, ya no sólo en Poncebos, también en Pandébano o en el aparcamiento del Funicular de Bulnes, que pierde unas 40 plazas, que a partir de ahora quedan reservadas para los autobuses lanzadera”.

"Cacicada"

En opinión del concejal de FORO Cabrales, “la cacicada está lista, y todo ello sin contar ni con empresarios, Asociación de Turismo ni con los vecinos, que sufrirán las consecuencias de los atascos y retenciones que, a falta de aparcamientos, se producirán en el municipio”.

Fernando Nava defiende que “Cabrales no es Lagos de Covadonga, con lo cual no se puede actuar igual que allí. Se necesitan más zonas de aparcamiento, no cerrar las que existen”. “Estamos de acuerdo en que hay que regular ciertas zonas en los meses de mayor afluencia turística, pero esta no es la manera; necesitamos más zonas de estacionamiento en puntos clave, como Poncebos, Sotres y Tielve, no que se eliminen los que existen”, manifiesta el concejal de FORO Cabrales.

El edil forista concluye reclamando al Ayuntamiento “más sensatez y más diálogo con los agentes afectados por esta decisión tomada, ya que estamos a las puertas de un verano que va a ser un bálsamo para las empresas turísticas de Cabrales”.