Fiscalía mantiene la petición de 3 años y 6 meses de cárcel para Cascos por apropiación indebida

Decisiones económicas

El Fiscal mantiene su petición de 3 años y medio de cárcel por apropiación indebida por parte de Francisco Álvarez Cascos por gastos de todo tipo cargados a la cuenta de Foro Asturias. Así termina la vista de este juicio del que ya sólo queda la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias.

Para el fiscal, hay motivos para la sanción penal de prisión para el expolítico: “se acredita plenamente una conducta claramente delitictiva orientada a lucrarse mientras descapitalizando a Foro con un supuesto alquiler de un despacho particular”.

El acuerdo de retribuciones que han defendido exdirigentes de Foro como Pelayo Roces o Isidro Martínez Oblanca no es tal, señala el fiscal, sino más bien una validación posterior a la dinámica de decisiones que tomaba Cascos quien, según Fiscal, no estaba en la gestión diaria pero sí tomaba decisiones económicas. “Lo que existió fue una convalidación posterior de todo lo que hacía Cascos porque no se le discutía lo que iba a hacer. Este liderazgo, que se puede resumir muy bien en ‘LQDC’, lo que diga Cascos, se extendía también a unas decisiones económicas”.

La sede de Madrid era de Cascos

Según ha relatado el Fiscal, Cascos ingresó remuneraciones entre 95.000 y 184.000 euros anuales entre 2012 y 2017 dentro la de la idea de mantener su nivel de vida, una de las condiciones para venir a la política asturiana en 2011. Respecto a la oficina o sede de Castellana,91, el Fiscal afirma que era suya pese a la transmisión a su entonces esposa al convertirse en presidente. “Queda clarísimo que eran de Cascos, era titular real de Cinqualium, lo ha dicho él y Porto (su esposa entonces)”. Mantenía el control de la oficina, concluyó el fiscal.

El último testigo ha sido el actual presidente de Foro Gijón Jesús Martínez Salvador quien indicó que nadie le habló de la sede de Castellana cuando fue requerido como afiliado para repartir propaganda electoral en Madrid de cara los comicios europeos de 2014.