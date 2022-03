Femetal urge a Delegación del Gobierno en Asturias a intervenir

La Federación Asturiana del Metal Femetal ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno para demandar la activación de los mecanismos de vigilancia necesarios para permitir la salida de los camiones cuyos conductores no hagan huelga. Los empresarios de este sector denuncian actos vandálicos que superan a las claras el derecho a la huelga. Esto redundan, explican, en riesgos ante actos violentos y repercusión económica en las empresas vinculadas al transporte de mercancías. Este es un extracto de conclusiones de la carta de Femetal a Delia Losa:

"Dada la impotencia de nuestro sector ante esta situación, que se agrava por momentos, FEMETAL solicita urgentemente a la Delegada del Gobierno en Asturias, doña Delia Losa, que active todos los instrumentos legales al alcance de la Administración para la protección del transporte de mercancías en nuestra comunidad, ante los actos de vandalismo que están sufriendo aquellos que no secundan los paros y protestas. Entendemos la situación límite que están viviendo los empresarios autónomos del transporte de mercancías, al igual que todo su sector en general, debido al elevado precio de los combustibles. Pero nunca defenderemos, ni compartiremos, el uso de la violencia y la exposición a riesgos intolerables de las personas y de los recursos materiales, tal y como está ocurriendo en la actualidad. Como se ha indicado, no nos encontramos ante el ejercicio legítimo de un derecho de huelga en el marco de las relaciones laborales, sino ante acciones de presión que, aunque su causa última sea comprensible e incluso defendible, no pueden conculcar el derecho constitucional a la libertad de empresa, el derecho a la libre circulación, e incluso el derecho constitucional al trabajo de las personas que se ven injustamente privadas de realizar su actividad profesional.

Por estas razones, instamos a la Delegación del Gobierno en Asturias a que, a través de todos los medios al alcance de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se establezcan todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la actividad industrial, para así evitar la paralización de la actividad productiva de una gran parte del tejido industrial de Asturias, y la generación de daños irreparables en la economía y en el empleo de nuestra comunidad"