El PP exigirá explicaciones parlamentarias para "desenmascarar" a Barbón

Exigencia de explicaciones

El Partido Popular comienza una batería de iniciativas parlamentarias para, dicen, "desenmascarar" al presidente del Principado Adrián Barbón sobre la oficialidad. El grupo popular preguntará e interpelará en el pleno de la Junta la semana que viene a los responsables de Hacienda, Cultura, Cooperación Local, Educación y Administración autonómica sobre el informe elaborado para la consejera Berta Piñán. Los populares sospechan que Barbón sí conocía el informe y lo guardó en un cajón. Por eso acusan a Barbón de tratar de engañar a los asturianos. Además, el grupo popular quiere conocer el contenido de dos informes más por valor de 20.000 euros, uno de ellos, sobre la repercusión de la oficialidad en la enseñanza. El Partido Popular urge a su vez a la FSA a desvelar si conocían el informe en un ejercicio de transparencia.

Moción de censura

Vox ha pedido al PP, dado que tiene suficiente diputados, que presente una moción de censura contra Adrián Barbón. Entienden que no hay nada más grave que mentir a los asturianos como hizo el presidente sobre la oficialidad, entienden de esta formación política. El portavoz parlamentario Ignacio Blanco no cree que el presidente ignorase el informe que hace imposible la llamada oficialidad "amable". Sobre la moción de censura, los populares indican que lo han hablando con Vox y también con Podemos e Izquierda Unida y los números, "no dan", indica el secretario general del PP Álvaro Queipo. El dirigente del PP señala que no sabe si Vox acordaría con Podemos la iniciativa que propone. Los populares prefieren incidir en las explicaciones parlamentarias de Barbón y el conjunto del Gobierno pero, a futuro, puntualizan, "no descartan nada".

Asturianismo político

Los populares critican a Barbón también por impulsar lo que el presidente llama asturianismo político. Lo mismo hace Ciudadanos. Su diputado Sergio García reprocha a Barbón utilizar el asturiano como elemento identitario y para esconder los problemas de la región.