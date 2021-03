El equipo de gobierno de Llanes acusa a Gimena Llamedo de mentir sobre la falta de personal en la escuela de 0 a 3 de Posada

El equipo de gobierno de Llanes ha hecho público esta tarde un comunicado en respuesta a las declaraciones que la secretaria de organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, quien ayer acusaba al Ayuntamiento de la falta de personal en la escuela de 0 a 3 de Posada.

En el escrito los grupos políticos gobernantes recuerdan los problemas judiciales de los socialistas y acusan a Llamedo de mentir en lo referente a esta escuela, recordándole que estos servicios educativos son "competencia impropia de los Ayuntamientos".

Este es el comunicado completo:

"Mal tienen que ir las cosas en el PSOE llanisco cuando la propia Secretaria de Organización de la FSA tiene que encabezar una gestora para reorganizar una sede en Llanes porque, uno tras otro, cuatro concejales del Equipo de Gobierno socialista durante la última legislatura en que gobernaron ya han sido condenados e inhabilitados por prevaricación en los juzgados. Y hay dos más, una con fecha próxima de juicio imputada por la misma razón, y la propia ex Alcaldesa esperando juicio.

La prevaricación es un delito de corrupción y las conclusiones del juez en la sentencia a Herrero fueron contundentes: "Gobernaban Llanes como un cortijo".

No deja de ser curioso que quien en sede judicial argumentaba que "no sabía", una vez condenado se dedique a pontificar pretendiendo dar lecciones de aquello que afirmaba ignorar.

Mal, en efecto, tienen que ir las cosas cuando Gimena Llamedo necesita recurrir a la mentira en un tema tan sensible como el de las escuelas de 0 a 3. Miente cuando afirma que no hubo iniciativa por parte del Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones. El Ayuntamiento está desde el principio tratando de dar respuesta al problema, que no es otro que la imposibilidad de contratar personal porque, aunque le parezca increíble, este Equipo de Gobierno se guía por las directrices que marcan los jurídicos del Ayuntamiento. Miente cuando afirma que desde Consejería se ha remitido un escrito al Ayuntamiento "ofreciéndose a analizar en detalle las dificultades y a resolver la cuestión". El único escrito que remitió la Consejería fue informativo, ofreciendo financiación si se abría un aula, aun sabiendo que el problema no radica en la financiación, sino en la contratación de personal.

Y sí hay un escrito solicitando una reunión urgente para buscar soluciones conjuntamente, pero lo remitió la Concejala de Educación a Consejería, sin respuesta aún.

Vuelve a mentir cuando habla de "nueve familias afectadas", puesto que son tres. Y miente también cuando afirma que "corresponde al ayuntamiento de Llanes buscar soluciones". Le recordamos a la Señora Llamedo que las escuelas de 0 a 3 son una competencia impropia de los ayuntamientos y que, cuando éstos no tienen capacidad legal para resolver un problema, la Consejería debe aportar los mecanismos necesarios en lugar de mirar a otro lado.

Mal comienza quien viene a dirigir una gestora ignorando que para contratar hay que hacerlo dentro de la legalidad y que por no hacerlo tienen tantos imputados y condenados en el PSOE llanisco.

Pero hay algo peor que mentir: utilizar a los bebés y a sus padres como arma arrojadiza, haciéndoles creer que la solución a su problema es cuestión de voluntad de este Equipo de Gobierno, a sabiendas de que, nuevamente, está mintiendo.

Si ésta es su idea de hacer oposición, mintiendo y utilizando a los niños, lo lamentamos seriamente.

Este Equipo de Gobierno seguirá trabajando y buscando resolver los problemas, pero dentro de la legalidad, sin considerar nunca que Llanes sea nuestro cortijo, por respeto a nosotros mismos, a nuestros principios y a los ciudadanos".