El PP demanda a la Consejería de Salud que reemplace a la pediatra de Ciudad Naranco

La diputada del PP en la Junta General Pilar Fernández Pardo ha pedido este viernes a la consejería de Salud que cubra "de inmediato" la plaza de pediatra que ha quedado vacante a raíz de una baja en el centro de salud de Ciudad Naranco, en Oviedo, donde desde hace unas semanas de las dos plazas de Pediatría sólo hay cubierta una y a tiempo parcial.

En una nota de prensa tras visitar el centro ha indicado que esta situación "no puede alargarse en el tiempo en una zona donde hay unos 1.300 niños". "El Centro de Salud no puede funcionar a medios gas. Los usuarios de la sanidad pública en Asturias no pueden estar soportando estas carencias todos los días", ha advertido.

Fernández Pardo ha indicado que la situación en la que se encuentra este Centro de Salud es "un claro ejemplo del progresivo deterioro de la sanidad asturiana". "El de Ciudad Naranco constituye un ejemplo más del mal funcionamiento de los centros de salud en nuestra Comunidad Autónoma", ha denunciado la diputada del PP.

En este centro, ha destacado, también hay carencias de personal en los médicos de familia. Así, de siete plazas adscritas, solo están cubiertas tres en una zona donde hay también población envejecida con tratamientos crónicos y dificultades para desplazarse.

Además, desde la pandemia, tampoco hay asistencia continuada por las tardes. "El Gobierno de Barbón ha utilizado la pandemia para hacer recortes sangrantes, que se mantienen en el tiempo años después", ha censurado la diputada.