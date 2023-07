El debate de investidura para elegir al próximo presidente de Asturias comenzará el 18 de julio

Esta mañana se ha celebrado la primera Junta de portavoces, para acabar de conformar los grupos políticos de la cámara, incluido el grupo mixto. También han quedado formalmente constituidos con sus portavoces titulares y suplentes.

En el caso del grupo mixto, dado que no ha habido consenso entre los integrantes, la portavocía ha sido decidida por la mesa de la cámara, estipulando, según palabras de Juan Cofiño, presidente de la mesa, "que el titular se hará por semestres y el portavoz titular rotará, alternativamente, cada seis meses", arrancando con Adrián Pumares, de Foro Asturias, para el primer periodo.

Debate de Investidura

El otro anuncio de la jornada, y a un día de terminar el plazo, ha sido la fecha del debate de investidura del próximo presidente del Principado. "El martes 18 tendrán lugar los discursos de los candidatos, el 19, miércoles, el debate con los grupos políticos y la primera votación. Si esta no arrojara un balance de mayoría absoluta, tal y como prevé el reglamento, se producirá un votación, 48 horas después. Esto nos llevaría al viernes, día 21", afirma Cofiño.

Ante las declaraciones del candidato a la reelección, Adrián Barbón, de que lo ideal sería dos semanas antes o dos semanas después de las elecciones generales del 23 de julio, la respuesta del presidente de la mesa de la cámara es que el objetivo es "que se normalicen las instituciones cuanto antes porque las situaciones de interinidad no son buenas para nadie. Vamos a imprimirle celeridad para que queden consolidadas las instituciones. No queríamos invadir el mes de agosto porque después del debate, el presidente tiene que formar gobierno, celebrarse el acto de toma de posesión y no queríamos dilatar las cosas. Queríamos dejar todo formalizado antes de terminar el mes de julio".

El futuro de Asturias

La decisión también ha sido comentada por el portavoz de los populares, Álvaro Queipo, quien considera que "lo importante del debate de investidura no es tanto la fecha, sino qué va a ocurrir en ese debate de investidura. La gran pregunta no es qué nos parece la fecha del debate sino con quién va a pactar el PSOE para formar gobierno en Asturias. Nosotros creemos que sería muy negativo para Asturias y para su futuro que el conglomerado de partidos que conforma Convocatoria por Asturias entrara en el gobierno de Asturias. Creemos que es un error, que no es lo que los asturianos quieren".

La decisión de VOX

En cuanto a la posibilidad de que VOX apoye la candidatura de Diego Canga, Queipo asegura que pedirán el apoyo de la cámara y que no han pedido expresamente el voto a VOX. "Sabemos que el resultado será difícil por la aritmética parlamentaria", apunta Queipo, quien considera que "si todos ponemos de nuestra parte, esta puede ser la legislatura del consenso y del diálogo y no la del conflicto que sería lo que los asturianos no quieren que sea".

En este sentido, Carolina López, de VOX, afirma que antes de dar o no su apoyo a Canga, "primero el PP tendrá que informarles de su propuesta para que después puedan actuar en consecuencia". La fecha del debate, dice, llega un poco tarde. "Nos gustaría que fuera todo más rápido para empezar a trabajar cuanto antes y comenzar a resolver todos los problemas de los Asturianos", apunta.

Por otra parte, mañana habrá, de nuevo, Junta de Portavoces para discutir el orden del día que, según Cofiño, tiene que ver con el resto de asuntos que quedan pendientes por decidir; la asignación de escaños, el reparto de los recursos económicos, el personal eventual, los espacios en este edificio. Asuntos necesarios a resolver antes de que se formalice la institución.