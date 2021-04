Cristina Vega (PP): "Pretenden dar carpetazo a un Plan que no iban a cumplir"

Es la conclusión de la diputada del PP por el Occidente, Cristina Vega Morán, al anuncio realizado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, este lunes en Allande donde manifestaba que "gran parte de los objetivos del Plan del Suroccidente ya se han cumplido", añadiendo que era un Plan que venía del gobierno anterior y que lo que ahora toca era llevar a cabo el trabajo para el reto demográfico, "lograr que Asturias no baje del millón de habitantes".

La diputada Cristina Vega afirma, "tienen más cara que espalda", señalando al Gobierno de Barbón, y argumenta dos motivos, por un lado el no seguimiento al desarrollo del Plan, "ellos mismos nos han respondido que desde 2019 no están haciendo el seguimiento al Plan", y por otro las necesidades de esta comarca que no han sido cubiertas, apuntando varias cómo la residencia del ERA en Cangas, el módulo de viticultura en Ibias, la accesibilidad del CEPA en Tineo, la UVI móvil en el Área Sanitaria II, le restauración del Monasterio de Obona, etc… "no las han hecho ni las van a hacer".

Para Vega fue un "Plan electoral" al que "se le da carpetazo sabiendo que no se iba a cumplir nunca" y teme que de cara al año que viene, año preelectoral, "surgirán otros planes y promesas tratando de mentir y engañar a los ciudadanos del Suroccidente".