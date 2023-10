El consejero de Fomento asegura que Cercanías tiene numerosas obras adjudicadas

Cercanías

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes que la red de cercanías en Asturias "está por fin inmersa en un proceso de modernización con numerosas obras adjudicadas" y ha reconocido su mala situación tras "años de parálisis en la inversión". "Las cercanías en Asturias tienen futuro, el Gobierno central que tiene las competencias debe seguir invirtiendo de forma decidida para asegurar ese futuro y desde el Gobierno de Asturias vamos a exigir que se cumplan todos los compromisos acordados con nuestra región", ha dicho Calvo.

El consejero ha asegurado que esos trabajos para renovar la red de cercanías ya han comenzado a desarrollarse y ha destacado que las ventajas que supondrá una inversión en las cercanías de Asturias de tal magnitud, que cuando esté finalizada puede permitir tener una infraestructura modernizada y fiable. Ha resaltado además que también se avanza en la reposición de la plantilla, si bien este trabajo tendrá que seguir desarrollándose de manera constante. "Abordamos tres años en los que esperamos al fin revertir la decadencia y convertir nuestras cercanías en un elemento fundamental de la intermodalidad y del transporte público en nuestra región", ha insistido Alejandro Calvo.

Calvo respondía así a la pregunta planteada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, de Podemos Asturias, sobre las medidas que pondrá en marcha la Consejería para solucionar la reiterada suspensión de viajes de las líneas de cercanías. Ha recordado Tomé que "la cuestión es que este abandono de la red de cercanías comenzó ya en los años 80 con los gobiernos del PSOE, de Felipe González en aquel momento y que hubo actores de todos los signos que nada hicieron".

Corredor Atlántico

Por otra parte el consejero se ha referido al Corredor Atlántico y ha recordado que Asturias ha estado y está defendiendo junto a los gobiernos de Galicia y Castilla-León las actuaciones necesarias para que el desarrollo del mismo en su eje noroeste tenga un plan director que recoja todas las inversiones. "Ese es el compromiso tras el adelanto de la semana pasada que nos ha dado el Ministerio. Y la propuesta de actuaciones del Gobierno de Asturias incluye modernizaciones estimadas en 2.759,6 millones de euros", ha indicado Calvo.

El consejero hacía estas declaraciones en respuesta a la diputada de Vox, Carolina López, que ha preguntado al consejero qué acciones va a poner en marcha para reivindicar las inversiones en el Corredor Atlántico que afectan al Principado de Asturias. "Son ustedes tan ingenuos, o más bien, piensan que los asturianos somos unos ingenuos al tratar de vendernos que las inversiones en el corredor del Atlántico, en su conjunto como acaba de hacer, benefician directamente a Asturias", ha lamentado la diputada de Vox.

Carreteras

Carolina López también ha preguntado al consejero sobre qué acciones llevará a cabo para que no se produzcan nuevos desprendimientos en las carreteras autonómicas asturianas. Ha advertido López de que estamos prácticamente ya en el mes de noviembre y lo normal y lo previsible es que los días de lluvia y el mal tiempo se incrementen aumentando por tanto el riesgo de desprendimientos y ya vamos tarde. "No lamentemos una vez más y a toro pasado desprendimientos en las carreteras asturianas y por cierto no podemos tampoco olvidarnos de que su gobierno sigue pendiente de dar una solución definitiva a la carretera de San Isidro", ha indicado la diputada de Vox.

Sobre esta cuestión Alejandro Calvo ha recordado que la última legislatura se ha incrementado el presupuesto del mantenimiento y conservación de carreteras un 60%, en un contexto complicado y un presupuesto que aspiran a mantener y sostener el tiempo y que ha permitido que dispongan en la actualidad de contratos plurianuales de mantenimiento y conservación. Ha destacado que existe uno específico para el mantenimiento de las mallas de protección de taludes en las zonas consideradas de riesgo, algo que está en permanente evaluación.