La comisaria europea Elisa Ferreira afirma que Bruselas trata de "simplificar las cosas" para los profesionales del campo

Burocracia agraria

La comisaria europea de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira, ha dicho este viernes en Oviedo que Europa está trabajando en la línea de reducir la burocracia. "La Comisión está escuchando, está intentando simplificar las cosas", ha señalado. Ferreira se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida junto al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, cuando ha sido preguntada por las quejas de agricultores y ganaderos en las protestas de estos días acerca de la excesiva burocracia que existe en Europa.

"Me parece muy importante localizar lo que no funciona y trabajemos en conjunto para mejorar lo que no está funcionando, porque efectivamente la política agrícola común (PAC) es una de las políticas que más valor añade", ha comentado la dirigente europea.

En otro orden de cosas, Ferreira ha querido destacar las importancia de los fondos estructurales para regiones como Asturias. Además, delante de Barbón y de varios de los consejeros del Ejecutivo asturiano, ha subrayado la ejecución "muy buena" por parte del Principado de esos recursos económicos.

Asturias desde Bruselas

La comisaria europea de Cohesión y Reformas aboga por una línea específica de apoyo a regiones como Asturias tras el cierre de minas o instalaciones industriales. Al mismo tiempo, Elisa Ferreira afirma que el Principado tiene buena base para el desarrollo económico. Son algunas de las impresiones que traslada la componente de la Comisión Europea tras un encuentro de algo más de un hora con el presidente del Principado. La comisaria aprecia base económica y estabilidad política. Preguntada por las políticas europeas de impulso de las renovables y en concreto el desarrollo de la eólica, con discusión por parte de algunos sectores, la comisaria cree que Asturias tiene potencial tecnológico. Se refería a la visita prevista esta mañana a Windar en Avilés.

Por su parte Adrián Barbón resaltaba los beneficios de la Unión Europea. La crítica para mejorar no debe poner permanentemente en cuestión el propio proyecto europeo como demuestra, sostiene el presidente, el brexit.