Cogersa carecía de seguro para la planta incendida en Serín

La planta del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) que se incendió en el mes de abril no tenía seguro porque no se había pedido suscribir dado que esas instalaciones "no se habían recepcionado de forma definitiva". Así lo ha confirmado este martes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí. "De hecho, la planta estaba operando en un periodo de interinidad respecto al papel de Cogersa en esa planta", ha indicado la dirigente del Gobierno asturiano.

Fue este lunes cuando se daba cuenta en la comisión delegada del Consorcioo del informe sobre lo sucedido en el incendio y se atribuía la responsabilidad a Tragsa, operadora de la planta quemada. Cogersa ha anunciado que reclamará por vía extrajudicial a Tragsa que asuma el coste de la reparación de las instalaciones.

En el PP temen que esta situación genere todavía más costes por la gestión de los residuos. Es lo que ha transmitido la concejala de Economía de Oviedo Leticia González en el pleno en el que se han aprobado, entre otras, la subida de la tasa de basura tras dos años de congelación con cargo al presupuesto municipal. Además, el diputado autonómico Rafael Alonso considera que es "una maniobra para tapar otra subida de tarifas por parte del gobierno de Barbón". El parlamentario considera que Roqueñí, "la consejera de los líos", busca encontrar un responsable del daño de una planta "que Barbón inauguró a bombo y platillo y sin seguro".