Cercanía con matices entre Barbón y Rueda sobre armonización fiscal

Impuestos y presupuesto

El proyecto de presupuesto del Principado superará los 5.500 millones. Es lo señalado por el presidente del Gobierno regional con motivo de los 'Encuentros del Eo' junto al presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda. El acto tuvo lugar en Ribadeo con la organización de un periódico gallego.

Los presidentes de ambas comunidades han mostrado sus coincidencias y discrepancias de mayor o menor intensidad. Adrián Barbón afirma, sin mencionar a nadie, que hay comunidades que son un “agujero negro” por su situación geográfica y privilegios. Por eso defiende la armonización fiscal con mínimos y máximos para que los gobiernos tengan cierto margen de decisión. “No una armonización idéntica porque acabaría con la diferenciación fiscal pero sí con un mínimo y un máximo”

Barbón defendió mantener el impuesto de Patrimonio porque hay pocos contribuyentes en Asturias. Galicia sí lo suprime precisamente por la cifra de pagadores, explicó Alfonso Rueda. El presidente gallego no se cierra a la armonización fiscal siempre que permita margen para decidir: “no me cierro a que haya que hablar al menos de la armonización fiscal pero en la situación actual de repente con un impuesto a mayores y sin que se toque nada de lo que tenemos aquí, creo sinceramente que no es nada bueno”

Respecto al presupuesto autonómico, Adrián Barbón anuncia que el proyecto será aprobado en Consejo de Gobierno este jueves 1 de diciembre.

Corredor del noroeste

Donde sí hubo coincidencia clara entre Barbón y Rueda fue en la necesidad de trabajar unidos, junto a Castilla y León, por el corredor ferroviario del noroeste. En este sentido, Barbón anunciaba que el consejero de Cohesión Territorial Alejandro Calvo se reunirá con los consejeros de las otras regiones del noroeste dado que "el planteamiento tiene que ser una posición conjunta, nítida y clara", ha comentado Barbón, que ha reconocido que se sintió "indignado" por la posición "egoista" de algunos empresarios que defendieron el corredor ferroviario del Mediterráneo. Rueda ha explicado que esa posición de los empresarios de la zona del Levante también le molestó mucho. Para hacer realidad el corredor del noroeste, Rueda defiende la unidad política y del mundo empresarial. En esa línea, cree que la sociedad civil ha de involucrarse y "presionar".