El Centro Asesor de la Mujer de Llanes atendió de enero a junio a 114 mujeres

El Centro Asesor de la Mujer de Llanes, con sede en el edificio del antiguo hospital (en la carretera de Pancar s/n) y de cuya gestión se encargan una abogada y una psicóloga, se ocupa de las necesidades de los municipios de Cabrales, Caravia, Ribadedeva, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ribadesella y Llanes.

En el balance de la actividad, durante el primer semestre del año atendió a 114 mujeres (51 usuarias nuevas), de ellas 36 por motivos relacionados con la violencia de género.

La mayoría de casos de violencia de género se concentra entre los 20 y los 60 años, destacando 18 casos entre 35 y 39 años, seguido de 17 casos en edades comprendidas entre 40 y 44 años, 15 casos entre 30 y 34 años, y 14 casos entre los 50 y los 54 años.

Las mujeres de estos siete concejos del oriente de Asturias que consultan en el Centro Asesor son fundamentalmente solteras 51, divorciadas 36 y casadas 14.

Por nacionalidades, la mayoría son españolas (96), y el resto hasta completar las 114 son de la Unión Europea, Centroamérica, Norteamérica, Norte de África y con doble nacionalidad. Proceden de Llanes 70, Ribadesella 25, Cabrales 13 y Ribadedeva 6.

Las 36 mujeres que visitan el Centro por motivos relacionados con la violencia de género mantienen la siguiente relación con los hombres: 10 casos son ex parejas, 8 son cónyuge, 7 son pareja, 7 ex cónyuge y 4 ex novio.

En cuanto a las consultas realizadas a la abogada fueron 357: 70 presenciales, 158 telefónicas y 129 por otros medios. La psicóloga tuvo 383 consultas: 156 presenciales, 156 telefónicas y 71 por otros medios.

En lo que se refiere a las órdenes de protección, indicar que fueron recibidas desde el Punto de Coordinación 1, a través de la interesada 4, a través de otros organismos 7, mujeres que hayan renunciado al servicio 0 y órdenes de protección en seguimiento 45.