El Camín de los Santuarios conecta Asturias y Cantabria como referente cultural y turístico

Los presidentes del Principado, Adrián Barbón, y de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han inaugurado hoy el Camín de los Santuarios, una nueva ruta inspirada en el histórico recorrido que enlaza la catedral de Oviedo con Cuadonga/Covadonga y Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, tres hitos fundamentales en la historia de la monarquía asturiana. La apertura y promoción de este itinerario se enmarca en la celebración de los 1.300 años de la batalla de Cuadonga/Covadonga.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán; el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de Cantabria, Pablo Zuloaga, y el consejero cántabro de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Javier López, junto con alcaldes de los municipios que atraviesa la ruta, han recorrido un tramo del Camín de los Santuarios desde el límite entre Asturias y Cantabria, hasta Merodio, en Peñamellera Baja, donde han participado en una visita guiada por el historiador Toño Huerta sobre los hitos arquitectónicos y etnográficos de la localidad.

Referente cultural y turístico

El Camín de los Santuarios constituye un nuevo recurso, llamado a convertirse en referente cultural y turístico, para poner en valor los elementos patrimoniales, naturales y etnográficos que jalonan la ruta a lo largo de sus 200 kilómetros. El recorrido desde Liébana a Oviedo será un elemento dinamizador para los once concejos asturianos que atraviesa: Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Cabrales, Onís, Cangas de Onís, Parres, Piloña, Nava, Noreña, Siero y Oviedo.

El itinerario refleja la gran importancia del patrimonio histórico y cultural del interior de la comarca oriental asturiana, desde los vestigios prehistóricos hasta los cenobios e iglesias de variada tipológica, que abarcan el prerrománico, el románico, el renacimiento o el barroco; sin olvidar las construcciones civiles, los elementos etnográficos y los espacios de gran valor paisajístico integrados en la Red Natura 2000.

El Camín de los Santuarios se convierte en eje de un paisaje muy singular, llamado a convertirse en una referencia dentro de los itinerarios culturales europeos. Además, en 2023 se celebrará el septuagésimo cuarto Año Jubilar Lebaniego, en el que se volverá a abrir la Puerta del Perdón de Santo Toribio, con lo que la ruta tendrá un atractivo añadido.

Aplicación para la ruta

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo ha impulsado el desarrollo de una aplicación sobre el Camín de los Santuarios, a cargo de la empresa Where is Asturias, y disponible en castellano, asturiano, inglés y francés. Esta herramienta permite a las personas que peregrinan disponer de toda la información útil para realizar el recorrido, a través de mapas y perfiles off line, guía de consejos, itinerarios, datos sobre las etapas, distancias y puntos de interés.

La aplicación facilita también el acceso a la información meteorológica en tiempo real y ofrece la posibilidad de crear durante el recorrido un diario de ruta con notas de texto, voz, fotos y vídeo. También incluye un diccionario en varios idiomas con frases habituales traducidas al español para ser leídas o locutadas desde la propia app.