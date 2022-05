La calidad, determinante para el premio de las Letras 2022

Este miércoles se falla el premio Princesa de las Letras al que concurren 41 candidaturas de 19 nacionalidades. El escritor cubano Leonardo Padura, premiado en 2015, es el último galardonado en español. Reconoce que los miembros del jurado hablan del idioma del candidato pero este factor "no decide porque decide la calidad del autor". El valor de este premio es "la responsabilidad del jurado porque el ganador puede estar convencido de que fue examinado como si hubiese estado en un scanner". Por su parte la catedrática Rosa Navarro ha explicado su táctica para intentar conseguir el éxito de su candidato: "me he dado cuenta de que si la defensa empieza muy pronto, enseguida caen los defendidos", explica la lingüista.

El presidente del jurado Santiago Muñoz Machado señala que "son muchas y buenas candidaturas". El jurista que presidente la Real Academia de la Lengua ha opinado sobre la eliminación de la academia nicaragüense de la lengua: "estamos desolados por una agresión contra una libertad como la de asociarse o la de opinar, es un paso más allá en la opresión y la represión de la libertad, es intolerable desde cualquier punto de vista". La dictadura de Daniel Ortega plantea suprimir la institución cultural este martes.

Este 1 de junio a las 12:00 sabremos quién sucede al francés Emmanuel Carrére como Princesa de las Letras