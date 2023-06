Barbón propone a Cofiño como presiente de la Junta General

El presidente del Principado de Asturias y candidato socialista a la reelección, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que el hasta ahora vicepresidente del Gobierno autonómico y número 3 de la candidatura, Juan Cofiño, será el candidato del PSOE a presidir la Mesa de la Junta General.

En declaraciones remitidas a los medios con motivo de la reunión en Mieres de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, Barbón ha aprovechado también para agradecer la labor durante los últimos cuatro años como presidente del parlamento autonómico del número uno de los socialistas por el Occidente, Marcelino Marcos Líndez.

Adrián Barbón, que avanzó que buscará un acuerdo con IU para "la gobernanza de la mesa", ha incidido en que la Comisión Ejecutiva Autonómica ha adoptado "por unanimidad" la decisión de que Juan Cofiño sea candidato a la Presidencia de la Junta General.

De este modo, Cofiño "pasaría a ser la segunda autoridad de Asturias en un contexto muy complejo". Barbón defiende que Cofiño podrá reequilibrar el trabajo institucional "en una situación donde parece que hay más polarización, que hay más tensión y en el que la agenda legislativa va a ser un elemento clave". "Necesitamos que todo esto esté bien engrasado", ha dicho.

Al respecto, Juan Cofiño se ha referido a la intensidad de la gestión de gobierno durante los últimos cuatro años y asegura que "sería un orgullo" presidir la Junta General y espera que la propuesta cuente con el apoyo de la mayoría del parlamento autonómico.

Además, Barbón ha confirmado que Celia Fernández, la actual vicepresidenta del parlamento, será de nuevo propuesta por los socialistas para ocupar un puesto en la Mesa de la Cámara.

Centrado en alcanzar "el mejor acuerdo" para dar "estabilidad política" a Asturias, Adrián Barbón señala que los socialistas no se cierran a "ningún acuerdo en este sentido con Izquierda Unida", apelando a la "discreción" y a esperar a ver cómo fluyen las reuniones antes de informar sobre qué tipo de acuerdos se alcanzan.

Respecto a las elecciones generales del 23 de julio, sostiene que "el debate va de políticas, no de políticos". "La gente tiene que optar" entre "dos modelos de gobierno", ha dicho, haciendo mención al acuerdo entre Foro, PP y Vox para gobernar en Gijón.

En ese sentido, ha expresado su "preocupación por lo sucedido en Gijón". "La entrada de Vox en cualquier gobierno me preocupa. Me preocupa como demócrata y quiero que se entienda bien. Me preocupa como demócrata porque los posicionamientos de Vox son profundamente alejados de la mayoría social asturiana y sobre todo yo creo de la mayoría social de los y las gijoneses", ha argumentado.

Con todo, asegura que los socialistas hablarán con Foro "como siempre". "Nuestra disposición al diálogo es con todos los grupos excepto Vox", ha incidido, afirmando que no pretende faltar al respeto a sus electores pero considera que "los planteamientos de Vox son profundamente anti-asturianos".