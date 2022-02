Barbón: El informe no responde al modelo de la FSA

El Presidente del Principado justificó la actuación de la consejera de cultura, que no llevó al Consejo de Gobierno el informe sobre la oficialidad del asturiano que encargó la Dirección General Política Lingüística a la Universidad de Oviedo.

El informe titulado 'Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias', que fue coordinado por el profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Presno, no fue elevado al Consejo de Gobierno para su análisis, porque no respondía al modelo que propugnaba la FSA, según señaló Adrián Barbón, que de ese modo justificaba también que la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, no lo conociese.

El Presidente dijo que las consejerías elaboran y piden informes de distinta índole que pueden utilizar o no y que no son vinculantes. Barbón considera que ese informe, encargado en el 2020 antes de abrir la negociación de la Reforma del Estatuto en la Junta General, no era útil en esas negociaciones, toda vez que el modelo del grupo parlamentario socialista era una oficialidad amable y abierta, sin imposición en el acceso a la función pública, ni obligatoriedad en la enseñanza.

Adrián Barbón, que dio por rotas las negociaciones, dado que no hay manera de alcanzar los 27 votos, no reprochó al PP y a otros partidos que pretendiesen escudarse en el informe para justificar el bloqueo a la reforma del estatuto