Barbón e IU acuerdan deducciones por hijos y emancipación juvenil

Nuevas propuestas fiscales

Más deducciones fiscales para emancipación juvenil y por cuidado de hijos. Es lo que propone el presidente del Principado y que ha sido acordado con Izquierda Unida. Por un lado, una deducción de 300 euros por cada hijo menor de 25 años para rentas de menos de 35.000 euros en tributación individual y de 40.000 en conjunta. Por otro, deducción de 1.000 euros para jóvenes que se marchen de casa de sus padres con un tope de 35.000 euros en individual y 45.000 en conjunta. Barbón hacía pública esta propuesta durante la respuesta a la popular Teresa Mallada en la sesión de preguntas al presidente del Principado donde la política fiscal ha estado muy presente. Mallada niega que pidan una reducción fiscal indiscriminada. Como el dinero vale al menos un 10% menos por la inflación, las clases medias, que delimita por debajo de los 33.000 euros de ingresos por trabajo, deberían beneficiarse de medidas de deflactación como impulsan no solo gobiernos del PP sino también de la Comunidad Valenciana, el PNV y el PSOE vasco o ya estudian gobiernos socialistas de Extremadura, Castilla La Mancha y Baleares. Barbón se enroca en no deflactar el tramo autonómico de la Renta. A su visión particular la denomina “vía asturiana” donde es mejor hacer deducciones concretas. Considera que el PP quiere una rebaja sin matices. Para evitar que las rentas más altas, como las de los diputados, se beneficien de una rebaja de 300 euros, rechaza también rebajas de entre 90 a 212 euros de rentas inferiores a 25.000 euros.

Distancia con los actuales socios presupuestarios

Ciudadanos, uno de los posibles socios presupuestarios también para 2023, también arremetía en la cuestión fiscal. La portavoz Susana Fernández acusa a Barbón de negarse a aliviar fiscalmente a las clases medias. A Barbón no le importa lo que hagan los demás porque le parece que su posición es la correcta. Izquierda Unida planteaba su temor a que se privatice la gestión de los fondos europeos tras una idea lanzada por el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Ángela Vallina añadió otro temor: que la derecha esté presente en el gobierno para favorecer intereses privados en la ley de calidad ambiental y la de empleo público, asuntos que dependen directamente del vicepresidente Cofiño. Barbón replicaba que no hay una doble agenda en su ejecutivo. La posición es única y él mismo la avala, más allá del consejero que la defienda.

Podemos pidió más transparencia en el organismo de residencias de ancianos, el ERA, una cuestión que será importante para negociar los presupuestos decía Rafael Palacios. Barbón da por buena la gestión de las residencias y anuncia que la lista de espera se publicará en el portal socialastur. Barbón acusó a Vox de utilizar a los muertos en el debate político dado que el portavoz de este grupo Ignacio Blanco preguntó sobre la causa de la mayor mortalidad en Asturias respecto a la media nacional al margen de los tramos de edad.