Asturias mantiene el protocolo pese al aumento de contagios

El Principado no tiene previsto un cambio en el protocolo del covid, pese al aumento de los contagios. Aunque los médicos de familia hablaban ayer de una nueva ola, la 8ª, por haber pasado inadvertida la 7º debido a su menor virulencia, los responsables sanitarios siguen manteniendo las mismas recomendaciones. No hay obligatoriedad en el uso de las mascarillas en el interior, si bien se aconseja su uso cuando no se puede mantener una distancia de metro y medio o si hay aglomeraciones. Algunos expertos también se han mantenido proclives al uso de la mascarilla de nuevo.

También se aconseja la vacunación a aquellas personas que no pusieron el refuerzo y están en los grupos de riesgo. La Directora General de Salud Pública, Lydia Clara Rodríguez, en la última sesión de la Comisión de Seguimiento del Covid en la Junta General señaló que próximamente se facilitaría el acceso a la vacunación desde los centros de salud para paliar los contagios.

Asturias es la CA del norte que tiene menor incidencia del covid, aunque se ha duplicado en la ultima semana. Está en 900 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Principado ha alcanzado los 13 fallecidos y 95 hospitalizaciones nuevas en la última semana a causa de la pandemia.

Satse, el Sindicato de Enfermería, advierte que las plantillas están saturadas y exhaustas por la sobrecarga de trabajo. No hay personal suficiente para responder a los contagios, las jubilaciones y las vacacione; en definitiva menos personal para más trabajo. Maria Luisa Costillas, Sec. De Acción sindical de SATSE, denuncia que se van a suprimir 380 camas pese al aumento de la presión hospitalaria por el aumento de la incidencia del covid.