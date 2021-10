Los alumnos del IES de Infiesto participan en las actividades de los Premios Princesa de Asturias

Un nutrido grupo de alumnos y profesores del IES de Infiesto ha tenido hoy la oportunidad de participar en algunas de las actividades entorno a los Premios Princesa de Asturias.

Tomaron parte en la actividad "Toma la palabra", tanto de la organización Camfed, como de la ONG World Central Kitchen, del cocinero asturiano José Andrés. Los alumnos han trabajado intensamente en las últimas semanas con algunos trabajos entorno a los premios.

El grupo piloñés quedó encantado con la experiencia, tanto por parte de los alumnos como de los docentes.

Actividad con José Andrés | IES INFIESTO

Camfed

Fundada en 1993 por Ann Cotton, CAMFED –the Campaign for Female Education o Campaña para la Escolarización Femenina– es un movimiento panafricano que invierte en la educación de las niñas, liderado por una hermandad de mujeres jóvenes con experiencia de primera mano frente a las barreras para la inclusión de las niñas. A través de la acción colectiva de base, CAMFED ya ha apoyado la escolarización de más de 4,8 millones de niñas y niños en Ghana, Malawi, Tanzania, Zambia y Zimbabue, y millones de estudiantes más se han beneficiado de un entorno educativo mejorado en más de 6700 escuelas asociadas.

Para hacer frente a la exclusión de las niñas y mujeres de las oportunidades que brinda la educación, CAMFED, en asociación con comunidades rurales, y a través del liderazgo de la Asociación CAMFED o CAMA (por sus siglas en inglés) –organización creada en 1998 por las primeras cuatrocientas beneficiarias de la Campaign for Female Education–, impulsa el cambio sistémico con cuatro enfoques: equidad y justicia social (educación como un derecho humano fundamental que no debe ser negado a niñas y mujeres), desarrollo económico (reinversión en comunidades desfavorecidas), liderazgo de las mujeres (cambio de normas socioculturales, protección y empoderamiento de niñas marginadas) y acción contra el cambio climático (transición hacia prácticas respetuosas con el clima y reducción de futuras emisiones de carbono).

Fueron actividades muy satisfactorias para los alumnos | IES INFIESTO

José Andrés

José Andrés, junto a la organización World Central Kitchen, fundada por él mismo, ha volcado su exitosa experiencia en el ámbito gastronómico y empresarial para desarrollar, con visión universal, formas de ayuda humanitaria a los más desfavorecidos en las situaciones más extremas.

El jurado resalta la capacidad del premiado para poner en pie una organización que viene ofreciendo una respuesta extraordinariamente rápida y eficaz sobre el terreno para atender situaciones de emergencia alimentaria y social, que ha servido para impulsar la colaboración de agentes de diferentes ámbitos en busca de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.