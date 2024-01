Adrián Barbón elude posicionarse sobre los acuerdos Sánchez-Junts por falta de información

En óptica nacional

El presidente del Principado Adrián Barbón prefiere no opinar por falta de información sobre los acuerdos de Pedro Sánchez y Junts. En abierto contraste con su homólogo de Castilla La Mancha, García Page, quien ha dicho textualmente que “si lo pidiese Vox nos rasgaríamos las vestiduras... Y si fuese por Puigdemont, yo sería extranjero", el también secretario de la FSA pasa de puntillas en la valoración general de los acuerdos y del de migración en particular: "no conozco en profundidad los acuerdos entre ellos el traspaso de una competencia, la de migración". De lo ocurrido estos días en las Cortes, a Barbón le llama la atención que PP y Vox votasen en contra de medidas como la subida de las pensiones entre otras.

En clave nacional, Barbón sí responde al ser preguntado por la Conferencia de Presidentes que plantean algunas autonomías del PP. Si la experiencia de las conferencias sectoriales marcadas, según él, por el partidismo, no le parece que ese encuentro sea útil.

Arcelor, peajes y prioridades de 2024.

Barbón comparecía para hacer balance de compromisos de 2023, 25 de los que sólo falta el centro de atención víctimas de violencia de género en Mieres, y los compromisos de 2024 entre ellos la red autonómica gratuita de escuelas infantiles a partir de septiembre, la Oficina de Retorno a emigrantes, apertura del IES de La Florida, 15.000 euros de ayuda con tratamiento fiscal especial para enfermos de ELA, empezar a tramitar el polo biosanitario de La Vega o la aprobación incial del PERI de Perlora así como terminar la reforma de la cúpula de la iglesia de La Laboral.

En materia de actualidad, le preguntamos por Arcelor. Entiende que la clave es el mercado. Sobre el peaje del Huerna, el objetivo no es la supresión drástica porque no tiene los 1.300 millones necesarios sino la acumulación de bonificaciones de una tarifa cuya prórroga facilitaron Aznar y Cascos. Recordamos que el PP alegó desde el principio que la prolongación del peaje hasta 2050 evitaba cobrar en los 60 kilómetros de León a Benavente en la ruta con Madrid. En cuanto al conflicto de las ITV, Barbón resalta el diálogo abierto y que hay mejoras con más trabajadores fijos. Y de la llegada de pellets, destaca el trabajo para limpiar las bolinas de plástico y anuncia 400.000 euros del Principado a los 600.00 aportados por el Estado.

Barbón también ha anunciado que el consejero de Hacienda Guillermo Peláez será el portavoz del Gobierno del Principado.