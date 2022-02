Noticias Mediodía Asturias 10/02/2022

La consejera de Cultura Berta Piñán afirma que el informe sobre la oficialidad no es vinculante y era de uso interno, no para la negociación. El PP acusa a Barbón de "traicionar" a los asturianos al negar la obligatoriedad que se refleja en el documento. El director de la DGT afirma que ya se están devolviendo las multas del radar de La Bolgachina. Protesta de profesionales de enfermería del Satse por falta de personal en Primaria. Los estudiantes del San Vicente de Paúl entrarán a la vez en el Patronato San José y no de forma gradual.