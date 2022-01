De la Uz: “Nos han dejado tirados a los pies de los leones”

José Manuel González de la Uz, presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, cargó con dureza contra todos los implicados en la salvación de la fábrica avilesina, después de conocer que la SEPI no intervendrá en la planta: “Constatar la gran estafa de Alcoa, del Grupo Partner, de Capital riesgo, del Gobierno de España y del Gobierno de Asturias, ayer reconocieron que no han hecho ni van a querer hacer nada con los trabajadores de la planta de Avilés y nos han dejado tirados a los pies de los leones”.

La indignación de los trabajadores va en aumento con cada noticia que se produce y más cuando les confirmaron que no hay inversores interesados en la planta: “Ayer nos decían que había siete inversores, lo nos traslada el administrador concursal es que no hay ninguna oferta encima de la mesa y que un inversor es alguien que coge la planta, se hace cargo de la plantilla y tiene un proyecto, no es alguien que después de liquidarnos a todos se trocee la fábrica se haga cargo de parte de las instalaciones”.

A juicio de De la Uz, el ejecutivo presidido por Adrián Barbón se ha desentendido de los acuerdos alcanzados: “Lo único que parece que intentó cumplir el Gobierno del Principado de Asturias es una pregunta en una reunión, eso no tiene parangón, no es serio”.

Puedes escuchar las declaraciones de José Manuel González de la uz en el enlace de esta noticia.

RESPUESTA DEL CONSEJERO

Por su parte, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha señalado que las empresas interesadas en la planta de Avilés operan en el sector industrial y del aluminio.

Además, ha señalado que concretarán sus proyectos industriales y ofertas a los administradores concursales una vez puedan visitar las instalaciones de Avilés y Gozón.

Fernández ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la situación de Alu Ibérica acompañado por el director general de Industria, Juan Carlos Aguilera. En la misma indicado que el Gobierno de Asturias apoyará a los nuevos inversores que lideren el mejor proyecto industrial para Avilés y Gozón y ha instado a agilizar el proceso para que se conozcan las ofertas, los nombres y los planes para retomar la actividad productiva, así como los compromisos de contratación.

También ha manifestado que en la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Industria, el Principado planteó la intervención temporal de la factoría por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) hasta que se resuelva la situación actual, petición que desde el Ejecutivo central se rechazó ante la situación legal de Alu Ibérica.

El titular de Industria ha reconocido que los siete potenciales inversores que han manifestado su interés, dos de ellos tras contactar con la consejería, se interesan por la planta pero no por la plantilla y pretenden iniciar un proyecto nuevo, una condición que ha calificado de "verdad dolorosa". Desde el Gobierno de Asturias y desde el ministerio ya se ha trasladado que se promoverá la contratación preferente de los trabajadores de Alu Ibérica.

Finalmente, Fernández ha indicado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido desde el primer momento una actitud transparente y sincera con los trabajadores, "evitando falsas expectativas y sin ocultar o maquillar la realidad de la situación."