Con Guiller Verdín

Más de Uno Asturias Noticias 7.20 15/04/2021

El martes no dejó ningún fallecido por Covid19 en Asturias pero sí un incremento notable en número de nuevos casos y en la tasa de positividad. El Consejero no es favorable al llamado pasaporte Covid para otros usos que no sean los relacionados con la movilidad.