María Calvo pide comprobar cuánto se recaudaría por Sucesiones si se equipara con regiones cercanas

Nuevo Gobierno y alta velocidad

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios María Calvo ha realizado un detallado repaso de cuestiones de actualidad en entrevista en Más de Uno Asturias de Onda Cero. Sobre el nuevo Gobierno del Estado, Calvo valora la separación del área de vivienda en un ministerio. En general, considera que “está bien que hay un nuevo gobierno con interlocutores claros” para explicarles “cuanto antes la situación peculiar de Asturias.” En ese sentido, la presidenta de Fade lamenta que no se haya elevado a la máximo las compensaciones permitidas a la industria o que las ayudas de empresas electrointensivas “se haya repartido entre más firmas de manera que perjudica a Asturias” como territorio con compañías de altísimo consumo de energía. “El riesgo de deslocalización es muy grande”, advierte.

Una vez que la variante de Pajares está ya abierta, la presidenta de Fade advierte de la necesidad de apostar por “modernizar” el recorrido Lena-Gijón para aprovechar financiación europea. Calvo señala que no piden los 7.000 millones que algunos estudios consideran necesarios porque se puede apostar por un sistema de triple hilo. Lo importante es que “debe constar en la planificación del ancho europeo, no se puede renunciar porque antes o después va a exigirlo Europa para que no queda obsoleto”.

Impuestos y presupuesto

Mirando hacia el presupuesto regional y consciente de que falta el detalle dado que todavía está en negociación, María Calvo recuerda que en 2024 todavía habrá gran recaudación gracias a las transferencias pero es “coyuntural”. “Hay que tener cuidado con el gasto corriente y ser eficiente y contenido”. Pide que haya dinero para inversión en infraestructuras y estímulo empresarial.

En materia tributaria, la presidenta de Fade señala que “no podemos estar penalizados respecto a otros territorios”. Las deducciones que impulsa el Gobierno de Barbón son una “herramienta “ pero eso no debe significar que haya perjuicios. En el caso de Sucesiones y el pago que realizan 200 contribuyentes al año según Hacienda del Principado, María Calvo explica que “lo paga poca gente porque mucha ya no se instala en Asturias por el nivel tributario”. Pide separar el plano ideológico para centrarse en cuestiones meramente técnicas de cuánto se recauda ahora y cuánto se podría recaudar si se modifica con arreglo a tipos similares a los de nuestro entorno.