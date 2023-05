Ante el voto emigrante afirma que está "moderadamente optimista".

Sobre la continuidad o no de Mercedes Fernández y Paloma Gazquez. Les reconoce el trabajo realizado a la vez que afirma estar “encantado de haber compartido estos meses de trabajo con ellos. Ahora bien, si deben repetir o no, no es algo que no me corresponde a mí, sino a la Dirección Nacional, que es quien tiene que confeccionar las listas. Y en cualquier caso yo estaré contento con lo que ellos decidan “.

Sobre una hipotética afiliación de Isidro Martínez Oblanca, al PP, tras dejar Foro, dijo que no miran el pedigrí, a nadie, pero deja aviso para navegante “Si alguien cree que por hacer un movimiento de este tipo tiene asegurado entrar en una lista del Partido Popular a nivel que sea está equivocado, no”.

Comento que le cogió de sorpresa la convocatoria de las nacionales, pero que tienen la maquinaria preparada al no dar tiempo a pararla. Considera que para lo único que sirven ahora, “es para recortar el tiempo de ver a Feijóo en la presidencia del Gobierno”.

Ya sobre las recientes elecciones reconoce que la ajustada derrota, pendiente del recuento del voto del emigrante, le ha dejado “sabor agridulce”.

Sobre la posibilidad de conseguir el Gobierno, comento que tiene claro que la gente pide un cambio y que “numéricamente es posible” al estar a 900 votos de conseguir el diputado por el Oriente.

Destaco el trabajo realizado por el partido y el candidato en el exterior, y ahora está pendiente de conocer si fueron “capaces de movilizar a la gente”, por lo que dice estar “ moderadamente optimista, pero muy moderadamente. Son muchos factores, el partido socialista es el que siempre ha ganado históricamente el voto del extranjero. En este caso el voto ya no es rogado y, por tanto, se espera que haya votado mucha más gente, pero no sabemos cuánta más, y, por tanto, hay que ser muy muy cautelosos con este tema”.

Tiene claro que, de no conseguir ese objetivo, Asturias irá a un tripartito, lo que bajo su punto de vista supondrá que Barbón está abocado a ese matrimonio. “Asturias no gana con este gobierno donde ya estábamos mal, creo que iremos a peor, porque además veremos cómo los próximos meses si se produce este gobierno terminará en disputas internas y conflictos entre los miembros del equipo de gobierno, como siempre ocurre cuando hay otro partido a la izquierda y desgraciadamente creo que hemos ido a peor”.

Puso en el otro lado de la balanza que habrá una oposición “sólida en contra”. Rechazo favorecer el gobierno socialista para evitar el tripartido “nos hemos presentado a estas elecciones para ganar y tenemos un proyecto que no se parece para nada al Partido Socialista. El Partido Socialista no se ve con valor para gobernar con los socios a los que abrazo durante todo este tiempo, también es probable que no nos deje gobernar a nosotros”

Antes hizo una valoración de los resultados del partido en el Occidente en donde lideraba la lista. Agradeció el incremento de 20.000 votos, lo que les ha permitido conseguir un tercer diputado, gracias al trabajo realizado en los cuatro años, llevando los problemas al parlamento y defendiendo en todo momento los intereses de los vecinos, “mediante un trabajo de cercanía, fuimos los únicos”.

Lamento la dispersión del voto que habían pedido otros partidos conocedores que no tenían opción, lo que les resto los 1.000 votos, con lo que hubieran conseguido unos “ resultados históricos”.

En la misma línea agradece el trabajo y los resultados de los nuevos alcaldes y los que no consiguieron su objetivo, destacando el “trabajo excepcional” que hicieron.

Anuncio que en breve convocaran una junta directiva del partido para comenzar las negociaciones de cara a llegar a cuerdos en los concejos en los que necesitan respaldo. No renuncia a ninguno y alega que “la gente pidió cambio en Ibias, Allande y Tineo, que es donde más fácilmente se puede llegar a un pacto” siempre en clave del Occidente.