La multitudinaria manifestación de Burela ha servido de "culminación" a "esta respuesta masiva" de los vecinos de A Mariña, en palabras del responsable de la CIG en la comarca, Xorxe Caldeiro. "basta de promesas" En ella han participado representantes políticos como la líder del BNG, Ana Pontón, que ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que lidere una solución para la crisis industrial de esta zona. Reclamo la intervención pública "con implicación del Gobierno central y de la Xunta porque hay 1.100 empleos directos en juego".

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares explico que “Alcoa supone el 33% del PIB de la provincia de Lugo” es el motor económico y social de la comarca”. Si falta Alcoa, muchos de los servicios existentes podrían desaparecer. La presidenta provincial, Elena Candia, demando al Gobierno Central que “tome decisiones para garantizar la continuidad de la fabricación de aluminio primario y de la planta así como de los puestos de trabajo”. En la misma línea lo pidió para garantizar la continuidad de Ence que afecta mucho a la comarca. "Nunca un Gobierno de España intento perjudicar tanto a una comarca”.

Todos Somos Jarrio aseguran que no dañan hospital todo lo contrario. | Cedida

La Asoc. Todos Somos Jarrio, afirma tras salir de una reunión de urgencia con la gerencia del hospital de Jarrio, que no quieren dañar la imagen del hospital como puede insinuarse desde la dirección, con la concentración del sábado en Oviedo, “es todo lo contrario”.

La Pdta., del colectivo, Mar Villanueva califico de “muy positiva” la reunión, de la que extrajeron que existe una cierta preocupación por la manifestación. “La situación actual del hospital contempla una mejoría desde la anterior manifestación. Siguen tendiendo pequeños problemas que creen que irán solucionando”.

Termina matizando que el movimiento ciudadano está haciendo "mucho bien" por la continuidad del hospital y que seguirán en esa línea para que “vuelva a tener el esplendor que tuvo hace años. Vamos por el camino correcto, y ellos se ve que optan por el camino de la comunicación nuevamente" algo que consdiera lo correcto.

Vox-Occidente, reprocha al alcalde de Valdés, que pretende “afianzar” a su electorado a no asistir a la manifestación sanitaria, con sus declaraciones en la que dice que no acudirá.

Gerardo Cano, Coordinador Comarcal, tacha de “funestas” las declaraciones, y que demuestran una vez más “la participación política ideológica del desmarque, cuando su partido es el principal culpable de entre otras muchas de la situación de la decadencia de la sanidad pública asturiana”.

La Alcaldesa de Coaña, Rosana González, anuncio en Onda Cero, que no asistirá a la concentración por motivos de agenda, “me es imposible participar” le consta que algún miembro de la junta local tiene la intención de participar. Califica de “lamentable” la situación del hospital.

Recuerda que han sido los primeros en advertir de la precaria situación sanitaria de la comarca mediante la Plataforma Salvemos Nuestro Hospital, denunciado las carencias de profesionales y las listas de espera. Alabo las formulas, planes y estrategias de su partido para una nueva gestión sanitaria “creo que el gobierno socialista no esta poniendo el esfuerzo, ni el empeño necesario para mejorar esta situación. Lo creo firmemente, porque lo único que se nos ha pasado es teorías y una documentación que no ha dado ningún resultado, y ya han pasado una serie de meses”. Tacho de “lamentable” la situación sanitaria de Jarrio y que desde su cargo de responsabilidad hará todo lo posible para revertir la situación.

El resto de la info. a modo de titulares:

La Asociación “Amigos de Cudillero” entregara cinco Amuravelas de Oro de las dos últimas ediciones el 12 de diciembre. Ministerio de Industria aprueba 9 proyectos para Asturias con 34,3 millones compensación emisión gases. Medio Rural amplia partidas para los grupos de acción local de pesca al Valle del Ese-Entrecabos y Oscos-Eo con 69.000€. La Cámara de Comercio de Oviedo imparte hoy taller en Navia para abordar las claves para la estrategia de la venta online.

Rita Camblor, visita Luarca para ver actuación renovación alumbrado del paseo de la Playa y posibilidad de obras en camino entre Siñeriz y Concernoso. Antonio Garmon, visita la Fundación Edes y recoge principales inquietudes. Aytos. Coaña, Villayón y Castropol dispuestos a renovar el convenio de la encomienda de gestión del Baremo de Valoración de la Dependencia. Transportes cede al Ayto. de Navia casi 4 Kms. de la N-634 entre glorietas de Villapedre y Salcedo.

Campoastur pone en marcha en Barcena del Monasterio un proyecto para mejoras terneros en instalaciones lecheras. Asturias Ganadera demanda un plan estratégico para la instalación de eólicos en el Occidente. Ayto. Valdés construirá un centro social en Almuña con una inversión que podría rondar los 150.000€. El nuevo centro de Salud de Ribadeo dispondrá de más locales para personal y sala 061. Cronista Oficial Cudillero dona al Archivo Histórico Diocesano dos documentos sobre la historia de la villa.

Castropol habilitara el viernes un punto informativo en conmemoración del Día Mundial del Retrete 2021. La Banda de Música la Lira de Luarca celebrara último sábado de mes Santa Cecilia con la participación de varios invitados. La banda de Ribadeo ofrecerá concierto de Santa Cecilia estrenado ocho piezas. El comercio justo regresa a Burela con una representación teatral “vaia tea!”. La Cinemateca Ambulante esta tarde en Puerto de Vega.

La Semana de la Ciencia de Valdés contara con ocho ponentes entre ellos, López Otin, incluirá talleres y clases practicas. Ayto. Castropol organiza Jornada Formativa sobre Gestión de Residuos y Economía Circular para resolver dudas. PP-Ribadeo demanda más luminarias en Clemente Martínez y aparcamiento camiones. Todos los paquetes de fibra de Adamo por 1€ al mes durante un trimestre en el 'Black Friday'.