Más de uno Luarca 30/03/2022

La comitiva de vehículos lentos círculo por la N 634 entre Navia y Tapia de Casariego, entrando por Anleo y finalizando en al Polígono de Salcedo, con la intención de solicitar un cambio en las políticas dedicadas al mundo rural.

En la jornada de hoy estuvo respaldando la marcha Fernando Marrón, de USAGA, que hizo una valoración sobre las ayudas anunciadas por el Ministerio al sector para paliar el incremento de precios “no van a cubrir, solo es un parche”. Dijo que la invasión a Ucrania y en todo lo que derivo, simplemente fue colapsar un edificio que ya estaba en caída libre por una serie de directrices nada favorables al gremio “es el último martillazo”.

En plena ruta de la tractorada pido al Ministerio que haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, al considerar que ese es el factor determinante de la situación por la que producen a perdidas, “al no hacerlo nos pone a los pies de los caballos”. Le invito a dar un puñetazo encima de la mesa, "en vez de estar silbando y mirando para otro lado" le reclamo que se “enfrente” a la distribución e industria.

Augura que de no hacerlo irán desapareciendo ganaderías a la vez que advierte que “no les valen las limosnas” que les ofrecen, que no pueden seguir produciendo a perdidas.

Recrimina adoptar cambios en la nueva PAC para ahora plantar barbecho, con unos precios por las nubes y que ahora nadie sembrará, que esas medidas ya hace años que se tenían que haber aplicado, pero que iban en sentido contrario.

Por su parte, la ganadera naviega, Verónica Llano, mostró la satisfacción por la respuesta del campo, que está muy cabreado, saliendo más gente que en la primera marcha.

Rubrico todas las palabras del sindicalista a las que añadió una interrogante “las ayudas que van a darnos ¿están exentas del IVA o al año que viene cuando venga nuestra gran amiga Hacienda, que va a pasar?”. Opina que es una solución para callar las bocas, y que al final, es todo lo comido por lo servido, y continuaran en las mismas o peor.

No descarta una futura marcha y movilizaciones en caso de no revertir la grave situación que están viviendo.

La Comisión Ejecutiva de la Federación de Cofradías de Asturias, se reunirá esta tarde para analizar el paquete de medidas que les ofrece el Ministerio para paliar el incremento del combustible, el Pdte. Adolfo García, a título como armador y pescador, dijo que lo que les plantearon es “decepcionante” y que las medidas son “insuficientes”.

Comenta que las ayudas directas van en función de los TAC oscilando desde 25 € a los 4.300, dando la impresión bajo su punto de vista que “no saben lo que consumen los barcos, con esos cálculos en mano las cuentas no salen”.

Sobre la rebaja del combustible de 20 cts. por litro, dijo que es una “ofensa”. Lamenta que les traten igual que a cualquier “particular que pasea por ahí” opinando que es “una falta de sensibilidad con el sector por parte del ministro”, cuando le recuerda no hace mucho decía que eran un sector estratégico y básico.

La petición de exención del pago a la Seguridad Social no fue aprobado y que la posibilidad de aplazarlo hasta junio supondría unos intereses de demora que no están para afrontar. Otra de las medidas, los créditos ICO, no lo ven mal, pero la decisión final esta en las manos de los bancos al tener la última palabra, "pero una empresa que no es rentable hoy, en junio tampoco".

La otra línea de los fondos FEMPA, hasta el 24 de junio, que comprendería los gastos del gasóleo, aceites, cebo, hielo, alimentación, el transporte, relata que sería sacar el lucro cesante, y no les da buena sensación, al tener como ejemplo las ayudas a la Covid (mismo método) y ser conscientes que el papel lo coge todo, pero al final “solo la cobraron 4 barcos nada más”.

El viernes se reunirá con el Consejo de Medio Rural, para analizar los gastos y alguna cosa más. El sábado habrá una reunión de La Federación Nacional de Cofradías, para realizar una valoración conjunta al paquete de medidas anunciadas por el Ministro de cara a alzarse en una sola voz.

El resto de la info a modo de titulares:

Más de un centenar de tractores y medio de vehículos participan en 2ª tractorada por el Occidente, las ayudas son migajas, piden la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. El Gobierno aprueba ayudas de 169 millones para los productores de leche y el uso de terrenos de barbecho. El sector pesquero asturiano analizará esta tarde las medidas del Ministerio que en principio tachan de “decepcionantes”. Planas dice que las medidas dan respuesta al sector pesquero, descuento 20 cts. y 18,8 millones en ayudas directas.

PP-Navia asegura haber realizado propuestas al presupuesto con la reducción de impuestos y que la izquierda lo rechazo, entre otras más. Ayto. Taramundi convoca las ayudas de regeneración urbana con 235.000 €. La Plataforma Valles de Navia hará la presentación oficial en Navia el 9 de abril y el 30 una marcha senderista por Boal para reivindicar la Senda del Navia. Ayto. Tapia de Casariego convoca ayudas en materias de cultura y deportes destinando 18.000 €. La Demarcación de Carreteras del Estado levanto varias actas de ocupación en Coaña. La unidad móvil de sangre hoy y mañana en Vegadeo.

Valdés celebrará mañana pleno ordinario con la cesión de inmuebles y locales a asociaciones. Pleno extraordinario en El Franco para modificar el impuesto sobre el incremento de terrenos naturaleza urbana. Ayto. Mondoñedo destina parte del remanente a incentivar el asentamiento de actividad económica. La fundación Edes amplía los servicios incorporando el proyecto Biocuidados. Ribadeo acogerá esta tarde la reunión el Comité de seguimiento del proyecto Eo Alimenta. La Unidad Móvil visitara en abril Trevias el día (1) y Luarca (21-22).

El sector del vacuno de carne pide al Gobierno su inclusión en el fondo de crisis. COAG pide la inclusión del sector el vacuno de carne en las ayudas del plan de choque del Gobierno. Medio Rural y apicultores abordan las líneas de financiación. Jaime Izquierdo participará encuentro del “Proyecto Eo Alimenta” en Ribadeo. Educación convoca la línea de ayudas individuales al transporte escolar con 150.000 €. El domingo teatro en Tapia por Remocicarte. El musical “El arca de Mozart” atracará en Tapia el sábado 9.