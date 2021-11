Más de Uno Luarca 29/11/2021

El ámbito de la actuación incluye la zona de Vegadeo comprendida entre las márgenes de los ríos Suarón y Mojardín y la N640 así como en parte de la marisma que se crea en la confluencia de ambos. Las actuaciones básicas que se incluyen en el Proyecto según explico está la demolición de algunos edificios, la construcción de itinerarios peatonales, la restauración de la marisma incluida la señalización, y varias medidas medioambientales.

Álvarez, anuncia que ellos no presentaran alegación, dejando una reflexión al incluir el expediente paralelamente la aprobación del proyecto de seguridad del Rio Monjarin con una inversión de 9,5 millones, que unido al anterior alcanzaría una inversión de unos 12 millones de euros, con lo que se ganaría en seguridad, para evitar situaciones como las que se viven durante estos días en el Oriente de la Comunidad.

Destaco el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la seguridad de los veigueños.

En otro orden de cosas, hoy ha dado el visto bueno para la contracción en prácticas de un técnico medioambiental para la elaboración de los proyectos referenciados, seguimiento, y otros que están en ciernes como el europeo Eopolis, que junto con el IES local trataran de desarrollar para una mejora del entorno medioambiental.

AMPAS Occidente siguen reclamando transporte gratuito. | Cedida

Las AMPAS Occidente siguen demandando transporte y gratuito, hoy declararon que estarían dispuestas a estudiar una posible propuesta del servicio de línea que cubra el trayecto de Vegadeo-Luarca-Vegadeo de pago si fuera becado.

El colectivo logro reunir cerca de medio centenar de personas en la ultima concentración celebrada en Navia, con un temporal de lluvia, viento y baja temperatura, para demandar transporte gratuito para los estudiantes de bachillerato y F.P. Josefa Martínez, realizaba una valoración positiva, añadiendo que cada vez se involucra más gente ante una problemática enquistada en el tiempo.

Dijo que tienen que luchar por la línea gratuita, que no deje tirado a ningún alumno, y que no sea temporal "para tapar bocas y por un tiempo". Sobre si al final consiguen el objetivo, pero no la gratuidad, respondió que “todo es cuestión de hablarlo. Estamos en desigualdad con el centro de Asturias, se podría mirar de equiparar con bonos, lo de las ayudas queda así en el aire, es para estudiar. Hay becas y becas, y no es lo mismo desplazarse 5 Kms, 20 o más”.

Luarca inspira el primer Belén marinero de Parque Principado. | Cedida

La villa marinera de Luarca se convierte en la primera en representar el Belén de Parque Principado con carácter marinero, creado por la Asociación Belenista de Gijón, reproduce con fidelidad, y a través de piezas artesanales únicas, la belleza paisajística y arquitectónica, en la que el puerto, con sus pequeñas y características embarcaciones de pescadores, y el faro ocupan un lugar protagonista.

La riqueza arquitectónica de Luarca está presente con algunos de los edificios más sobresalientes, como el Palacio del Marqués de Ferrera, el Palacio de los Marqueses de Gamoneda. Emplazamientos emblemáticos, como la rula, los barrios pesqueros, la antigua fortaleza con la Mesa de Mareantes y Navegantes, el edificio del Club Náutico, erigido sobre el espigón Marchica, o la casa de la Cruz Roja.

El Jardin de la Fonte Baxa, símbolos característicos de las fiestas de San Timoteo, como la Cofradía o piezas de la vestimenta de sus romeros, no se escapan a los detalles.

Su confección ha requerido un intenso trabajo de seis meses, entre documentación, concepción y desarrollo, así como la implicación de alrededor de 8 artesanos. La creación permanecerá expuesta durante todo el periodo navideño en la calle del Aire.

Para la puesta de largo estuvieron presentes el director de Parque Principado, Fernando García, el concejal de Cultura de Valdés, Ismael González, y la Pdta. de la Asociación Belenista de Gijón, Plácida Novoa, acompañados por un grupo de vecinos de Luarca.

El resto de la info. a modo de titulares:

Vox-Occidente pide una solución inmediata al transporte, recrimina a Podemos e IU intentar sacar rédito político de los más vulnerables. Alcalde Valdés dispuesto estudiar himno en el que esté representado todo el mundo, debe de ser en consenso social, político e institucional.

Ayto. Valdés iniciara en breve las obras senda Zurraco-Vistalegre por un importe de 12.000€. Boal Activo solicita mejora AS-12 por Froseira, y Estudio de Implantación del parque fluvial del puente de Castrillón. Consejero Medio Rural se reunirá esta tarde con los sindicatos agrarios y Cooperativas. Conselleira de Política Social visita obra de la escuela infantil de Ribadeo. Alcalde Ribadeo lamenta la falta de cortesía de la Conselleira que no aviso al Ayto.

IU pide a Medio Rural que el complejo industrial eólico marino no dañe la pesca tradicional. ADINORA impartirá un curso pionero de comunicación aumentativa. Pleno Ribadeo solicitara financiación para comprar 27 fincas en proyecto europeo Life Global. Mondoñedo engalana diversos rincones con motivos navideños y las campanadas fin de año desde la Catedral.Grupo Filatélico Luarca celebra VII Exposición Filatélica de Navidad en honor al socio Andrés García.

PP-Galicia se presenta como parte interesada junto administraciones publicas en defensa único topónimo de Ría de Ribadeo. Policía Local de Mondoñedo amplia parque móvil con un hibrido. G.M. Estoupo de Luarca iniciará el domingo en Salas el peregrinaje por el camino primitivo, abiertas inscripciones. PP-Ribadeo dice que entidades deportivas merecen respeto y que gestionaron ante A Xuna 65.000€. Un total de 10 modalidades en las escuelas deportivas de Ribadeo reunieron a 400 niños.