Más de Uno Luarca 27/06/2024

Reprocho que el Gobierno regional “no haya tomado cartas en el asunto, y suya será la responsabilidad como sucedan hechos desgraciados, que de ninguna manera queremos que se produzcan, pero que con esta falta de profesionales es posible que ocurran, porque la salud no puede esperar".

Advierte que ahora en verano la situación de la atención primaria en Asturias "va a dejar mucho que desear" porque existen "graves carencias". Y que por el contrario los responsables sanitarios digan que lo tienen todo controlado, tanto las bajas como la cobertura de los profesionales para las vacaciones. "Es irresponsable cuando sabe que, tanto en ciudades como en el medio rural, como ocurre en el Noroccidente, sólo trabajan el 50 por ciento de los profesionales en los centros de salud o periféricos", poniendo como ejemplo, en San Tirso de Abres el médico va un día a la semana, cuando tendría que acudir todos los días.

Termina criticando que no se estén dando incentivos a los profesionales para que se queden en Asturias a trabajar. "Y asistimos a una fuga de profesionales hacia otras comunidades, como por ejemplo a Galicia; algo se debe estar haciendo mal cuando nuestros profesionales se marchan de aquí".

Pilar acudió a Vegadeo y frente al Centro de Salud puso de manifiesto esta situación, le acompaño Salvador Méndez, y los portavoces municipales de Vegadeo, Castropol y San Tirso de Abres.

El vegadense Armando Pérez, dijo que están al 50 % en el Centro local “la situación está fastidiada para los usuarios, está al 50% y ese porcentaje no es de recibo sobre todo cuando durante muchos años, diría que incluso décadas, el servicio funcionó a satisfacción de todo el mundo. Quiero pensar que la administración del Principado está buscando soluciones, pero desde luego, las soluciones deben ser inmediatas la salud no puede esperar”.

El representante de la AAVV de Figueras, Francisco Martinez Soto, lamento la falta de médicos que afecta principalmente a una población envejecida que tienen que subir al Centro por empinadas calles y encontrarse con que no tienen consulta, advierte que se puede cerrar el consultorio. “El centro de Figueras se va a cerrar y lo va a conseguir cerrar, por muchas manifestaciones que hagamos, yo creo que lo quieren cerrar porque falta una voluntad política de tenerlo abierto”.

Alcaldesa Navia luchara para que la escuela 0 a 3 años pueda ser en Fundación M. S. | Cedida

La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, responde a los socialistas que la acusan de perder una subvención para la ampliación de la escuela de 0 a 3 años por hacerlo en un local inadecuado al ser privado como son las instalaciones de la Fundación Manuel Suárez, que eso no es cierto. “No consta en la propuesta de Resolución nada relativo a la titularidad del edificio como causa desestimatoria de la concesión”.

Explico que han recibido una propuesta provisional en base al artículo 13 punto 1 “en la que se propone denegar la ayuda”. Que han presentado la documentación en la comisión de valoración de ese proceso mediante los certificados registrales en la Consejería y que están aguardando respuesta.

Achaca la intoxicación de los socialistas al haber perdido la alcaldía y parece que se alegran de esas cosas. “Bueno el pueblo no merece una oposición así, no puedo entender la actitud del PSOE de Navia, creo que en política no vale todo, y bueno mucho menos el calumnia que algo queda. Tengo una sensación realmente decepcionante porque veo ganas de que salgan las cosas mal a este equipo de gobierno porque parece que así les va bien a ellos, y entiendo que no es así desgraciadamente”.

Considera que ese es el lugar más adecuado por “amplitud y seguridad” para los niños y trabajadores, por lo que anuncia que “luchara” por conseguir la escuela en la Fundación. Termino su intervención culpado a los socialistas de haber perdido varias subvenciones una ultima de la escuela taller por importe de 450.000 € "hablan los que precisamente no deberían".

Fundación Fernández Lema entregara mañana premios por importe de 4.500 €. | Cedida

La Fundación Fernández Lema entregará mañana los XXIX premios literarios en castellano y asturiano a los que se han presentado unos 400 trabajos, y que recayeron en el gaditano, Antonio Tocornal Blanco, y en el vegadense, Jesús García Díaz, también harán lo propio con los premios al mérito escolar a seis alumnos del concejo, en total 4.500 €.

El secretario de la Fundación, Orlando Pérez, dijo que en esta edición se han presentado muchos trabajos y más que nunca en asturiano, siendo premiado uno en fala. Los escritores recibirán 1.500 € cada uno de ellos y los alumnos 250 € con los correspondientes diplomas.

El Jurado dijo que ha declarado vencedor del Certamen al relato titulado “Una botella a mano” presentado el escritor Antonio Tocornal Blanco, veterano en estas lindes y ganador de muchos certámenes. Destacaron “el profundo conocimiento de la escritura narrativa, puesto de manifiesto a través de una serie de recursos que demuestran la madurez del autor. Valora también el perspicaz juego intraliterario del mundo de los premios y el ejercicio saludable de un humor intercalado a lo largo del texto”.

El de Asturiano fue a un trabajo presentado en fala, al relato titulado “Bar”, del vegadense, Jesús García Díaz, afincado en Gijón, por “aportar un retratu realista de la vida rural, mostrándonos una estampa que nos fai sentir la tensión ambiental del momentu que narra l’autor. Estilu áxil y claru que podría mesmamente dar llugar a un guion cinematográficu. Riqueza de vocabulariu. Prosa directa y bien llevada que llega fácilmente al llector”.

En el acto entregarán los premiados seleccionados por el jurado a los Alumnos de Mayor Mérito escolar: Briseida Torres del Colegio “San Miguel” de Trevías. Eduardo Coronas, del C.R.A. “Pintor Álvaro Delgado”. Darío Monteserín, del Colegio “Ramón Muñoz” de Luarca. Leire Freije, del Colegio “Ramón Muñoz” de Luarca. Alba López, del Colegio “José García Fernández” de Luarca y Javier Cotarelo, del Colegio “José García Fernández” de Luarca.

Al finalizar el acto habrá un concierto de la acordeonista, Carmen Garrido Alejandre.

Pérez se muestra satisfecho por lo que representan los premios para los distinguidos y la importancia que tienen. Hizo mención especial a la participación del Ayto. de Valdés como patrocinador, a la empresa Esvedra Construcción, a la vez que espera nuevas incorporaciones para seguir manteniendo los premios.

El resto de la info a modo de titulares:

PP culpa a Barbón de la situación sanitaria en A.P. en el Occidente le hace responsable de lo que pueda pasar. Los vecinos de Figueras están convencidos de que van a cerrar el consultorio. Medio Rural expone los 19 artículos que rigen el proceso de las elecciones sindicales agrarias. URA reclama solución a la hora de dar partes por daños de fauna salvaje, entre los perjudicados Grandas de Salime y Cudillero. La Fundación Fernández Lema entrega mañana los premios literarios y los de mayor mérito escolar destinando 4.500 €.

Vuelven a convocar subasta de madera en monte Navallo, en Taramundi, al quedar desierta primera convocatoria. Cogersa rebaja a 67 € tonelada la tarifa a los ayuntamientos por la gestión de los residuos no separados. Alumnos del CIFP de Ribadeo desarrollan un proyecto sobre la accesibilidad de diferentes espacios del municipio. Oposición Vegadeo se alegra del fallo sobre eólicos porque no han perdido, pero tampoco ganaron. Educación convocará concurso de méritos extraordinarios para estabilizar técnicas escuelas infantiles.

Valdés modifica la Junta de Gobierno Local sustituyendo a Jesús Manuel Fernández por Ismael González, debido a la baja temporal del alcalde. Cudillero inicia mañana las fiestas patronales con la despedida de Cesáreo como pregonero de la L´Amuravela. El Grupo Cuevas con centros en Tapia y Valdés factura 200 millones de euros el pasado año. Ayto. Grandas aprueba un suplemento de crédito por 15.000 €. Política Agraria fija la extracción de algas para un total de 20 embarcaciones.

Sara Méndez presentará su primer libro en As Quintas, en julio. La EMMeD de Ribadeo abre el lunes la matrícula para el nuevo alumnado. Foz entregará mañana los premios del III certamen de teatro aficionado. Barbón se reúne con la Asoc. de Exalcaldes de Asturias. El Dir. Gral. de infraestructuras educativas visita las obras de la escuela de Barcia. Tapia presentará el programa de las fiestas del Carmen este lunes. El Pescador Rubén Burela F.S. femenino se ha proclamado hexacampeón de la liga.