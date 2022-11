Más de Uno Luarca 23/11/2022

Así expone la organización el quehacer del chef de la comarca, que junto al restaurante de San Feliz (Lena) propiedad del chef Xune Andrade, recibieron esta noche su primera estrella.

Los responsables de la Guía dicen que “la cocina rural exige bastante más que saber asar, freír o guisar”. Que se trata de un local “de vocación rural”. El menú cambia según estaciones, costeras y mercado. “Nunca habrá dos veces en las que comas lo mismo”.

Añade que en sus elaboraciones “traslada un toque de discreta elegancia a todo lo que prepara”. El sabor no deja casi apreciar que cada plato que sale, entrante o principal, “posee una técnica matemática”. La cantidad “justa para que el cuerpo pida más, a la vez que agradece quedarse con las ganas para seguir catando”.

Ferpel rebusca “desde los fondos del mar Cantábrico, hasta las entrañas de las montañas, respetar la base de una cocina de tradición". Elio entiende la comida “como dar de comer, y en ese servicio, ha alcanzado la excelencia”.

Alcaldesa Coaña "todo un orgullo y recompensa al esfuerzo con innovación". | Cedida

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, dejó constancia del optimismo en que la estrella caería en este restaurante. “La verdad que es un orgullo, y un honor tener un restaurante donde realmente se le reconoce su trabajo, su esfuerzo, su compromiso con el medio rural, y con la restauración. Creo que es un reclamo más para nuestro consejo de Coaña, y evidentemente más que merecido”.

Entre los muchos más argumentos añade que “lleva apostando fuerte por el producto local, lleva apostando por la mejora de sus instalaciones desde hace muchos años, tiene una trayectoria reconocida” tanto en Asturias, como fuera de ella.

Termina expresando la constancia de la apuesta por una renovación de las instalaciones y en la formación durante muchos años.

