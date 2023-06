Más de Uno Luarca 16/06/2023

“Confiamos en que sea así, que haya un criterio del resto de los partidos relativo a favorecer que la lista más votada gobierne en el Ayuntamiento. Y bueno, en ello confiamos no, sin tener ningún pacto específico con ninguno de los partidos, confiamos en el buen criterio y que eso sea posible

Dijo que mantuvieron más reuniones con el PP, que no llegaron a un acuerdo definitivo, dejando constancia que es interés el hacerlo.

Con el otro partido, PSOE, puntualizado que las conversaciones fueron con la FSA y no con la agrupación local por decisión del grupo debido a la lucha interna, sin llegar a concretar nada. “No obstante, pienso que hay que pasar etapas y que hay que mirar al futuro. Pero bueno, la realidad es que en este momento, pues estamos así, no tenemos un pacto por ninguna parte específico”.

Reconoce que gobernar en minoría supone el tener que llegar a acuerdos puntuales en función de los proyectos que se presente y etapas del gobierno. “Supone un esfuerzo grande, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a ello, y estamos dispuestos también lógicamente a dialogar en relación con los diferentes proyectos que se puedan ir desarrollando y planteamientos políticos de cara al futuro del Ayuntamiento”.

No entro a valorar la dimisión del candidato socialista por los malos resultados.

Salud presenta en El Franco la campaña de sensibilización para evitar que los jóvenes ingieran alcohol en las romerías. | Cedida

La Consejería de Salud ha lanzado hoy una campaña de sensibilización para evitar que los jóvenes ingieran alcohol en las romerías. Pretende concienciar a la sociedad civil, a través de los ayuntamientos, para proteger a la infancia y juventud de los efectos perniciosos del alcohol, ante la baja percepción del riesgo del consumo de esta droga de comercio legal aceptada socialmente.

El jefe de Salud Poblacional de la Dirección General de Salud Pública, José María Blanco, en compañía de la alcaldesa de El Franco y Pdta. de la FACC, Cecilia Pérez, ha presentado la medida en La Caridad.

Salud facilitará los materiales de la campaña (pancarta, carteles y pegatinas) a las entidades locales y sociedades de festejos interesados.

Sargadelos versiona navaja modelo Melchor Legaspi incrustando el símbolo del trisquel. | Cedida

La firma de cerámica gallega con raíces en los Oscos, Sargadelos acaba de versionar la navaja modelo Melchor Legaspi, incrustando porcelana en cada uno de los lados de la empuñadura original de granadillo, un rombo decorado con el símbolo del trisquel.

Melchor Legaspi fue uno de los mejores cuchilleros de Taramundi, destacaban por su ornamentación y buen corte. Este modelo se inspira en su famosa “navaja de rombos”. Sargadelos, aseguran que han cuidado el temple de la hoja de corte y el diseño de su mango para que el usuario pueda disfrutar de un útil accesorio.

Dicen que se limitaron a “reinterpretar” el buen hacer de las “ferrerías” de Taramundi que han permitido la pervivencia de un oficio rural y tradicional, los “navalleiros”, hasta nuestros días. Se sienten “orgullosos” de poder aportar algo de innovación y diseño a oficios centenarios que han contribuido a facilitar la vida del medio rural.

Les facilitamos la relación de los horarios de los plenos de mañana sábado para determinar las nuevas corporaciones municipales:

Ayuntamiento de San Martín de Oscos a las 10.00 horas

Saldrá elegido alcalde, Pedro Álvarez Martínez (PP)

Ayuntamiento de Villayón celebrará el pleno a las 10,30 h.

Será elegida alcaldesa, Estefanía González Suárez (PP)

Cudillero celebrará la sesión constitutiva de la nueva corporación municipal a las 11 h.

Saldrá elegido alcalde, Carlos Valle Ondina (PSOE)

Coaña celebra pleno constitutivo a las 11 h.

Designará alcaldesa a Rosana González Fernández (PP)

Tapia de Casariego celebrará la sesión constitutiva de la nueva Corporación Municipal, a las 11:30 horas.

Será investido alcalde, Pedro Fernández García (PP)

Navia celebrará sesión constitutiva de la nueva corporación a las 12.00 horas

Saldrá elegida alcaldesa, Ana Isabel Fernández García (PP)

Taramundi celebra pleno constitutivo a las 12:00

Será investido alcalde, Cesar Villabrille Quintana (PSOE)

Ayuntamiento de Grandas de Salime a las 12 h.

Designará alcalde a Eustakio Revilla Villegas (PSOE)

Ayuntamiento de Illano a las 12 h

Será elegido alcalde, Iván Rodríguez Sánchez (PSOE)

Ayuntamiento de Pezoz celebra pleno constituyente a las 12 h.

Será investida alcaldesa, Lucia Villanueva Baldonedo (PSOE)

Villanueva de Oscos celebrará el pleno a las 12 h.

Será elegido alcalde, Abel Lastra Bravo (PSOE)

Valdés celebra pleno constitutivo nueva corporación a las 13 h.

Será investido alcalde, Óscar Pérez Suárez (PSOE)

Boal celebrará el pleno constituyente a las 13:00

Será nombrado alcalde, José Antonio Barrientos (PSOE)

Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos a las 13 h

investirán alcalde, a Marcos Niño Gayoso (PSOE)

San Tirso de Abres celebrará el pleno a las 13:30

Nombrarán alcalde, a Clemente Martínez Rodil (PSOE)

Ayuntamiento de Ribadeo a las 13,30 h.

Nombrarán alcalde, a Daniel Vega (PP)

Ayuntamiento de El Franco celebra el pleno a la 17 h.

Será investida alcaldesa, Cecilia Pérez Sánchez (PSOE)

Castropol fija la celebración del pleno Constitutivo a las 17:30

Será investido alcalde, Francisco Javier Vinjoy Valea (Castropol Avante)

Vegadeo convoca el pleno constituyente para las 20 h.

Será elegido alcalde, Cesar Álvarez Fernández (PSOE)

