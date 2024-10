Más de uno Luarca 14/10/2024

El doctor en Ciencias Biológicas y exdirector del centro de investigaciones biológicas Margarita Salas, se encuentra en Vegadeo y en declaraciones a Onda Cero, ha señalado que la IA no les va a quitar el trabajo como se pueda pensar, sino que será un aliado para realizar avances, pero establecerá grandes diferencias bajo su punto de vista entre las personas y países que tengan acceso a ella, lo que supondrá a los segundos quedar muy retrasados.

“El peligro de la inteligencia artificial no es que nos quite el trabajo, y ahora voy a eso, sino que a grande las diferencias que hay entre personas y países que tienen acceso a ella y otros que no lo tienen. Porque no es que perdamos y vayamos a perder el trabajo en los países que tienen acceso, que se van a quedar muy retrasados en los países que no lo tienen”.

En su campo de investigación relativa al sistema nervioso y las enfermedades neurodegenerativas dijo que han dado el salto "cualitativo" pese a ser enfermedades “complejas” al influir varios factores, pero que el desarrollo de la tecnología y la aportación de la inteligencia artificial les puede proponer por donde tendrían que avanzar a la vez que pide "una regulación" para "evitar fraudes".

“Igual la inteligencia artificial nos puede sugerir por donde tendríamos que avanzar porque no hemos encontrado esa ventana de oportunidad de que es en lo que tenemos que fijarnos, que es lo que tenemos que intentar atenuar o intentar reparar”.

De la Rosa, ha participado en una conferencia organizada por el Foro Comunicación y Escuela de Vegadeo, en honor a Margarita Salas, en la que han participaron otros cuatro investigadores más; Ana María Abril, Margarita del Val, José Miguel Hermoso, Luis Blanco y la hija de Salas, Lucia Viñuela.

Esta última señala sobre el proyecto del Foro que capitanea Luis F. Fernández, que “hace una labor maravillosa en el marco, no, de despertar estas vocaciones Steam tan importantes entre el alumnado de las etapas de educación secundaria y en zonas rurales y desfavorecidas en las que también hay un excelente talento científico entre nuestros chicos, chicas, y alumnos de estos institutos”.

Califico de “muy especial” la conferencia centrada en su madre, que recordó participo hasta en cuatro ocasiones siempre con mucha satisfacción y cariño y que entre los objetivos de la Fundación que preside es conservar el legado científico y educativo “aquí se palpa, y además viniendo de Asturias se palpa el cariño y la importancia que le siguen dando a este tipo de actividades y a la figura de Margarita Salas”.

El resto de la info a modo de titulares :

El científico Enrique de la Rosa opina que la IA les ayudara a sugerir por donde ir para combatir las enfermedades neurodegenerativas. Lucia Viñuela califica de muy especial la actividad del Foro centrada en su madre con el ánimo divulgativo científico y educativo. Ayto. Valdés destina 20.000 € en varias actuaciones en la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca. La Coordinadora Ecologista considera extremadamente peligroso permitir eólicos en zonas protegidas. Medio Rural se compromete a restablecer la asistencia del veterinario de Grandas y acelerar muestras EHE

La falta de médicos sigue restringiendo las consultas en Figueras y San Tirso de Abres. De los traslados del personal sanitario de 13 especialidades solo tres personas escogieron Jarrio. Ribadeo ya dispone de la modificación urbanística de la finca para el centro salud, ahora su compra. Tomé presentará una PNL para pedir al Parlamento el Estatuto de la Mujer Rural. Santa Eulalia de Oscos instaura el premio “Servanda” para homenajear a las mujeres rurales.

Ayto. Vegadeo hace partícipe a la gente para buscar entre siete eslóganes para el 60 aniversario de la Feria de Muestras. Coaña celebra el Día de la Biblioteca con la escritora Carmen Siñeriz. Acisa-Ribadeo reparte 17.000 envases de comida y bebida para llevar. Navia cierra mañana el FINEXIT, el “escape room” financiero a los estudiantes de F.P.en Asturias. Valdés hace una valoración positiva del III Festival Blues, vino para quedarse. Adamo entre los tres mejores operadores de fibra óptica según la OCU.

Ribadeo anuncia que en breve comenzaran las obras de mejora de la carretera de la costa. Foz invierte 97.500 € en mejorar los caminos de las parroquias de San Martiño y Santa Cilla. Abiertas votaciones “Premios Regionales Pueblos Mágicos de España” en el Occidente; Castropol, Luarca y Taramundi. Las II jornadas ornitológicas ría del Eo serán para noviembre. El G.M. La Chiruca el sábado de ruta por tierras leonesas.