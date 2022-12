Más de Uno Luarca 13/12/2022

La edil de Servicios Sociales, Clara M.ª García, explica que la comida será en el Centro de Mayores de Trevias, y que brindaran el desplazamiento gratuito desde cualquier punto del concejo a las personas para que puedan asistir.

“Sabemos que estas fechas son difíciles para aquellas personas que viven solas, bien por no tener familia cercana o bien porque viven alejados de esa familia, y con esta iniciativa, queremos que esos días se vean un poco arropadas y tengan con quién compartir esos momentos”.

Este año será la segunda edición pese a la puesta en marcha en el año 2019, pero por motivos sanitarios no lo pudieron hacer durante dos años. Como novedad van a organizar un “pequeño baile para darle un ambiente más festivo y al que está invitada cualquier persona que quiera acudir”.

Las personas interesadas podrán comunicarlo al teléf. del Ayto. 985 640 234 o en el móvil, 864 662 358 a la vez que tendrán que informar si necesitan transporte “y después a disfrutar”. En la primera edición habían participado un total de 26 personas, esperan que este año pueda ser una cifra muy similar.

El resto de la info. a modo de titulares:

El Parque de la Vida crea los I Premios ConCienciA distinguiendo a cuatro personalidades. Astilleros Gondan construirá un buque en 52 millones para el apoyo y mantenimiento de faros y boyas de Escocia. Federación Nacional de Cofradías rechaza la prohibición de pesca de jurel. La UE duplica la pesquería de la merluza sur para España hasta alcanzar las 9.953 toneladas para 2023. El Mitma superviso las obras de consolidación del Chao Samartín que han supuesto casi 651.000 €.

Ayto. Valdés invita a las personas que viven solas a comer los días 5 de diciembre y 6 de enero. Medio Rural concede a casi 6.700 beneficiarios ayuda vacas nodrizas por 6,8 millones. Unos 6.500 agricultores reciben hoy la ayuda de pago básico en la que El Principado destina casi 15 millones. Recibirán la ayuda del pago verde algo más de 6.500 agricultores, repartiéndose 7,7 millones. Medio Rural reparte casi un millón de euros entre 2.219 solicitantes de la ayuda amparo de Natura-2000.

PP-Valdés ante informe interventor pide cerrar servicios no esenciales; jardines y museo calamar que gastan recursos ingentes y administrar el gasto corriente. Foro-Valdés rechazó el presupuesto de una gran inversión con partidas que no se cuidan al no centrarse en los servicios fundamentales. Castropol estrena nueva imagen corporativa basada en el perfil del concejo. Tres empresas privadas reciben ayudas del Navia-Porcia por un montante de 77.300 €.

CCOO-Ayto. Valdés reclama que se abone las carreras profesionales al personal municipal. Un Club de automoción y una empresa apícola recibirán ayudas minimis del Valle del Ese-Entrecabos. Medio Ambiente expone la evaluación ambiental de un Plan parcial de Castropol para construir 84 viviendas. UGT-Ayto. Valdés convoca asamblea de trabajadores el jueves para informar sobre estabilización y RPT. Aprobada una solicitud para un taller para empresas minimis de la comarca Oscos-Eo.

SOS-Occidente lamenta no ser recibidos por los alcaldes, ahora trasladarán las peticiones a las oposiciones. Mañana entra en vigor la tasa de utilización privativa de energía en el concejo de Boal. PP-Barreiros pide al Ayto., que gestione cuanto antes la instalación del alumbrado navideño. Cantante mexicana con raíces en la comarca, Betty Singh, presentará el viernes en Ribadeo el disco “Mis Recuerdos”.

La Casa de Cultura de Taramundi acoge hoy una charla sobre derechos de los consumidores. Mañana presentación en Navia del libro de Eduardo Romero. Policía Municipal de Ribadeo realiza controles de velocidad y alcoholemia. Alcalde Burela anuncia que el alumbrado navideño estará hasta el 7 de enero. Ayto. Ribadeo otorga subvención nominativa al Ribadeo F.C. por 15.000 €.

Esther Rubio presentará en el Casino de Luarca el poemario “Reputación”. La EMMED de Ribadeo celebra el festival de Navidad el sábado, y recoge productos navideños para los necesitados. La VI Gala Solidaria de la Asc. Cultural O Centiño, de San Martiño, contará con las pandereteras A Subela. El Club Pescados Rubén Burela FS convoca asamblea general de Socios para último martes de mes.