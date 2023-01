Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 09/01/2023

La Plataforma “Salvemos Nuestro Hospital” denuncia la que califica como “grave carencia” de administrativos en el Área Sanitaria I, que afecta principalmente a varios Centros de Salud, y al propio Hospital de Jarrio. “Uno no sabe muy bien, aunque si lo sabe, que persigue la gerencia no cubriendo estos puestos de administrativo. Que persiguen las autoridades sanitarias regionales no cubriendo estos puestos de administrativo, que no es otra cosa que ahorrar”.