Más de Uno Luarca 05/06/2023

El Pdte. del Club, Miguel Cañamero, dijo que aún no lo asimilaron y que no se lo creen "todavía no aterrizamos de esta nube”. El club tiene 93 años de historia y su presupuesto lo califica de “irrisorio” con 40.000 €. Tiene 140 socios y la directiva está formada por media docena de personas.

Cañamero, aseguro que, pese a la dificultad económica, al no haber industrias y tener muy limitado el modo de financiarse, no van a renuncia a jugar en la división nacional del futbol español, al ser algo "ganado con el sudor de la gente” y tener claro que es “el premio, y que hay que disfrutarlo”.

Por otra parte, dimos cuenta de la reunión a la que acudieron sobre un centenar de personas a las escuelas de Villazones, en Cudillero, para ser informados del plan urbanístico de Villademar, que pretende desarrollar la empresa Jocosa, en dicho pueblo, con la construcción de 403 viviendas mediante 12 bloques de pisos, 10 torres de 4 alturas, y unos 500 aparcamientos, según explican los afectados por mediación de su portavoz Juan Manuel Martínez. Los vecinos quedaron sorprendidos y acuerdan presentar alegaciones a la exposición inicial urbanística, al considerar que es “ una aberración. "Nosotros no nos oponemos a que se construyan casas, apartamentos, pero sí a pisos de esa forma”. Se construirían sobre el antiguo campo de fútbol de los Tarronales y el margen derecho de la carretera de acceso a Cudillero. Contrataron un bufet de abogados para poder presentar las alegaciones que ya en esta primera reunión sobrepasaron el medio centenar y que ahora rondan ya por las 80.

Les contamos que la 58 Feria de Muestras de Vegadeo que se celebrara de jueves a domingo, contara con cerca de 200 expositores, según adelanto el alcalde, Cesar Álvarez, llegados en su mayoría de Asturias y Galicia y de otros puntos del país. Este año pretende difundir la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

La feria dispondrá de 3.000 m² de superficie en el pabellón y unos 24.000 en la explanada exterior. Durante los días habrá diferentes actividades y actos.

Hablamos con la Asociación de Vecinos de Setienes y La Granda, en Valdés, para que nos contase la campaña de crowdfouding que tienen en marcha bajo el lema "Reforesta el Trail del Tamburieḷḷo", con la que pretenden recaudar 14.000 € en 40 días, para repoblar los aledaños de la ruta del Trail de unos 10 kms de longitud con arbolado autóctono, tal y como explico Víctor Alonso, vocal vecinal y promotor de la iniciativa.

Por el momento desconocen con qué especies lo harán, pero sí están ya tratando de localizar a los propietarios de los terrenos para poder disponer de la autorización de cara a la futura replantación forestal.

Se puede acceder al crowdfouding mediante las redes sociales del Trail, y en la web especializada en este tipo de recaudaciones Goteo.org

