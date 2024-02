Más de uno Luarca 05/02/2024

Las obras terminarán en dos años y se pondría en funcionamiento. El regidor solicitó la entrevista con la consejera para conocer el grado de compromiso de la nueva responsable de la Sanidad asturiana con esta demanda que vienen planteando los boaleses. La obra ya tendría que haber sido licitada el año pasado, según el compromiso del anterior consejero.

Barrientos, dijo que “no es todo lo rápido que queríamos que fuera, pero es lo que tenemos encima de la mesa y es lo que tenemos que vigilar, que se cumpla y se lleva a cabo. Por lo tanto, eso es lo que me transmite la consejera y lo que me dice que tienen en sus previsiones, y que tienen pensado cumplir en este caso con el centro de salud de Boal”.

Recordó que una familia dono una vivienda para la ubicación de este servicio, qué sanidad lo inspecciono y dio el visto bueno y que el Ayto. procedió a la donación para que la Consejería acometa la obra que acumula retraso sobre los planes previstos inicialmente.

El PP de Valdés tacha hoy el Plan de Turismo que ha elaborado el equipo de gobierno municipal con una dotación económica de 1,3 millones de “tomadura de pelo”, considera que realmente no aprovecha los distintos recursos del municipio citando entre ellos a la faba.

La portavoz municipal, María Bueno, dijo que una vez analizado el documento le sorprendió, pero “no para bien”, más bien todo lo contrario. Critica que de los tres ejes en los que está fraccionado lo que más le llama la atención es el segundo dotado con una partida de 630.000 € y que 174.000 se marchan para la Fonte Baixa, algo que bajo su punto de vista "es un sumidero” de dinero, que unida a la partida municipal se planta en los 300.000 €.

El tren eléctrico como vehículo lanzadera de los aparcamientos a la Villa, dijo que tendrá una duración limitada por culpa de las baterías “que dentro de unos años se va a acabar”.

Otro de los reproches que califica de “lo más chocante” es que “la mayoría de la inversión es en la zona de Luarca, se olvidan de la zona rural de Valdés” limitándose a unas placas solares en Almuña, y un poco en arreglar las playas.

Lamenta que no aprovechen los recursos rurales del concejo citando al mejor producto con sello diferenciador como es la faba. “No se realiza ningún trabajo de marca asociada a los productos del concejo, como hacen en Cangas de Onís con el que queso de Gamoneu”.

Opina que se tiene que poner en valor mediante acciones especiales citando la organización de ferias, concursos y jornadas gastronómicas, entre otros. “Los valores naturales del concejo no se están vendiendo de la forma adecuada”. Termina lamentando que los socialistas solo apuesten por los parques eólicos en vez de hacerlo de manera “ordenada y con mesura” y que no se ponga en valor la zona rural con todos sus encantos y las fiestas añadidas.

El Ceder Navia-Porciafirmo en las últimas horas un convenio con el Ayto. El Franco para que la secretaria municipal de este concejo actúe como fedatario en todas las justificaciones de las actuaciones e inversiones que se lleven a cabo dentro del Plan de Sostenibilidad Turística dotado con 4 millones de euros.

En la firma estuvo presente la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, y el Pte. del Ceder, José Antonio Barrientos, quien al término dijo que con este paso dado ya se tienen que ir perfilando los futuros para avanzar en el desarrollo del Plan. “El próximo viernes ya tendremos una reunión para ir avanzando y mi deseo y mi esperanza es que en este mes podamos firmar los convenios con los ayuntamientos, poder transferir el dinero de las obras de las cuestiones que son propias de cada Ayuntamiento para que los ayuntamientos podamos avanzar en la ejecución”.

Recordemos que el pasado mes de diciembre se dio luz verde al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para desarrollar actuaciones en materia turística en la comarca que integra a los nueve municipios del ámbito territorial del CEDER Navia-Porcía (Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón) durante el período 2023-2025.

El plan consta de un total de 4 ejes, 1: Transición verde y sostenible. 2: Mejora de la eficiencia energética. 3: Transición digital. 4: Competitividad.

El resto de la info a modo de titulares:

El nuevo Centro de Salud de Boal no estará hasta operativo hasta dentro de dos años, el alcalde anuncia que estará vigilante. Ayto. Ribadeo anuncia la mejora de la carretera de la Costa con una inversión de 370.000 €. Ayto. de Navia incluyen en el bien patrimonial tres caminos en Armental, Sante y Cabrafigal. El PP de Valdés tacha el Plan de Turismo como una tomadura de pelo, no aprovecha los recursos. Ceder Navia-Porcia firma convenio con el Ayto. El Franco para que la secretaria justifique las obras del Plan de turismo.

La programación del 8 de marzo de Valdés utilizará la cultura y se extenderá a los colegios del concejo. Medio Rural da vía libre para la toma de posesión de fincas en tres concentraciones de Coaña; Las Rozas-Meiro, El Matel-Torce y Monte de Loza. Ayto. Navia convoca la contratación de dos peones para el departamento de obras. Educación pública, la lista provisional con 5.869 personas admitidas para el concurso oposición de maestros. La castropolense María José Platero deja la presidencia de Unicef Asturias con sentimientos encontrados. Desde hoy se corta uno de los accesos al pueblo de Argul, en Pesoz.

Viesgo invertirá 125.000 € en Santa Eulalia de Oscos para mejorar la maniobrabilidad y la calidad del servicio. La Asociación Cultural Valdesana Coral Villa Blanca convoca asamblea para el día 21 para dar cuenta de informes varios. Ayto. Boal mejorará la pista deportiva de Castrillón con 22.000 € y la empresa eólica de Penouta con 8.000 el enganche eléctrico. Ribadeo repartirá en los premios del desfile de carnaval 6.900 €. Carmen Cruzado, la nueva presidenta de la Federación de Comercio a Mariña. La BiblioSalud+ de Castropol organiza unos talleres sobre la alimentación sana. El cooperante Alfonso Pombo hablará de su experiencia el jueves en la biblioteca de Castropol. Ribadeo espera llegar a las 200 personas en el I raid de orientación.