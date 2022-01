Más de Uno Luarca 05/01/2022

Lo hacen justo unas semanas después de aprobarse el Plan de Sostenibilidad turística de Oscos-Eo, dentro del Plan territorial turístico de Asturias, con una partida de 3,5 millones de euros para el desarrollo de dicho Plan en la comarca Oscos-Eo.

Fruto del encuentro con el sector del turismo comentan que partieron tres iniciativas; hacer publico el resultado de una encuesta entre los visitantes, emitir un comunicado público del sector rechazando la masificación de eólicos, y solicitar una entrevista con la Viceonsejera de Turismo para abordar la problemática y pedirle su actuación.

La Plataforma, ante la posible instalación masiva de nuevos complejos eólicos en la comarca, realizo una encuesta entre el 27 de julio y el 23 de diciembre para conocer la opinión de las personas que la visitaban, constatando que cuatro de cada diez visitantes a la Comarca Oscos-Eo no volvería ni recomendaría ir si se instalan los molinos. Por otra parte 3 de cada 10 seguro que no volvería o lo recomendaría, en total participaron en la encuesta un total de 395 participantes, procedentes de diferentes puntos geográficos

La mayoría de los participantes residían en Asturias (37,6%) y Madrid (28,7%), seguidos por las comunidades autónomas de Galicia (7,4%), Castilla y León (6,1%) y el País Vasco (6,1%).

Según la encuesta difundida el 75% valora con la puntuación más alta el paisaje y la naturaleza, y el 92% de los participantes lo valoran con las dos puntuaciones más altas. El 70% afirma que su valoración del entorno cambiaría mucho si se implementasen los 19 complejos eólicos, apenas un 13% opina que no cambiaría en nada o en poco. El 68% opina que probablemente no volvería ni recomendaría este destino. Según expresa la portavoz, Carmen Molejón “en otras palabras, 4 de cada 10 visitantes es probable que no volviera o recomendara el destino y 3 de cada 10 seguro que no volvería o lo recomendaría”.

Entre las personas que dejaron comentarios una gran parte mostraron su gran preocupación por el impacto en el paisaje (46%) y en el medio natural y entorno (43%), mientras que la preocupación por el impacto en la flora y fauna fue del (20%).

Piden la dimisión o rectificación declaraciones Garzón. | Luarca

La organización agraria UPA pide al ministro de Consumo Alberto Garzón que “rectifique o dimita” tras un nuevo ataque a la ganadería. Califican de irresponsables y directamente falsas las declaraciones que realizo a un medio inglés, en el que asocia las cabezas de ganado como especie contaminante del suelo, el agua, y la posterior exportación de la carne de animales maltratados.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores – ASAJA solicita la dimisión del ministro de Consumo, otro capítulo más de la actitud de sectarismo del ministro y no comprende cómo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un ministerio que está continuamente atacando a un importante sector como es el agroganadero, y por lo tanto a los intereses de España. Pide al presidente Sánchez que, si no se produce la dimisión, lo cese inmediatamente.

Las Cooperativas Agro-alimentarias de España ha respaldado el papel de la ganadería y ha pedido la dimisión del ministro de Consumo, considerado "inaceptables" las afirmaciones e "injusto" que "una vez más" señale al sector ganadero como causante principal del cambio climático, presentando para ello "información tergiversada y emitiendo descalificaciones generalizadas que no se corresponden con la realidad del sector ganadero español.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que "por motivos de espacio" el periodista tuvo que excluir información de su entrevista y ha insistido en que "el bulo" sobre sus declaraciones en las que ponía en tela de juicio la carne que se exporta desde España ha sido impulsado por el "lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes".

Según la transcripción adjuntada, asegura que "nunca" ha dicho que no hay que comer carne, sino que hay que reducir su consumo. "Nosotros sabíamos desde el principio que era un tema que iba a ser polémico, pero que era necesario", sostiene.

LAS CABALGATAS DEL OCCIDENTE:

CUDILLERO.

Llegarán al puerto a las 19 horas y desde allí iniciaran la cabalgata que recorrerá las calles de la villa hasta llegar a la parte superior.

VALDÉS.

En Luarca el recorrido se iniciará en las inmediaciones del campo de San Timoteo a las 19 horas, recorrerá el centro de la villa, llegara hasta el puerto, regresara al parque y recibirá a los niños.

EN TREVÍAS,

No habrá desfile de los Reyes que si atenderán a los niños desde las 20.30 horas en la iglesia.

NAVIA

La recepción de los Reyes en la Nave del Puerto desde las 18 h. y hasta las 20h. pero se prolongará si las circunstancias lo requieren

PUERTO DE VEGA.

La recepción de sus Majestades en la Iglesia de Santa Marina, desde las 18,30 h

BOAL

A partir de las 20h. en el Parque de los Emigrantes, dará comienzo la Cabalgata de los Reyes, la comitiva real se darán cita en la Casa de Cultura a partir de las siete y media de la tarde.

EL FRANCO

En a Caridá la cabalgata será desde las 20h. recorriendo las calles de la villa, no habrá la recepción y será obligatorio el uso de la mascarilla.

TAPIA DE CASARIEGO.

La recepción con Melchor, Gaspar y Baltasar tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de 17,30 h. para los niños que formalizaron inscripción previa y en edades comprendidas entre 0 y 12 años.

CASTROPOL

Comenzará el evento con la recreación del Belén viviente y el reparto de bizcochos con chocolate caliente y bollos preñaos en el parque Vicente Loriente, desde las 18h.

A partir de las 19 h. comienza la cabalgata desde el Colegio de La Paloma, que recorrerá algunas calles de la Villa al son de las gaitas de la Banda El Penedón.

FIGUERAS.

En As Figueiras la visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente está fijada para las 19 h. el comienzo de la Cabalgata que partirá del muelle. En caso de lluvia, se trasladará a las escuelas.

VEGADEO.

No se celebrará la Cabalgata de los Reyes, pero si habrá la Recepción Real a partir de las 19,30 h. en la iglesia parroquial.

RIBADEO.

Con cambios de última hora, los Reyes partirán a las 17,30h. del IES de Ribadeo, recorrerán algunas calles de la Villa, hasta el parque San Francisco. Desde las 18 y hasta las 20 h. atenderán a los niños en el quiosco de la música.

