Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 01/06/2021

El vocal del Occidente de la Asc. de Instaladores eléctricos de Asturias, Guzmán Fdez. sugiere que para no llevar sorpresas en la factura eléctrica consultemos a un profesional que conozca la instalación para adecuar el consumo particular a la franja mas conveniente. Por otra parte, comento, que han reanudado en Chile la instalación eléctrica del mayor telescopio digital del mundo cuya cámara pesa 5,5 tm y la plataforma giratoria 450tm. tendrán que realizar unas 65.000 conexiones, no pudo precisar los kms. de cableado.