Más de uno Luarca 01/03/2024

Todo lo cual se hace público para general conocimiento y cumplimiento. Recordemos que el martes 27 hacía lo propio para informar de lo contrario debido a las riadas que provocaron turbidez en el agua que incremento los parámetros normales para el uso del consumo humano.

Campoastur celebrará las Jornadas Técnicas los días 5 y 6 de marzo en Otur y Tineo, respectivamente, abordando varios temas de gran interés, en el ámbito de los cambios normativos, en la “enorme preocupación” sobre la enfermedad hemorrágica bovina y en otros aspectos sanitarios de los animales.

El director técnico Javier Fernández, explico que continúan después de muchos años celebrando este tipo de encuentros que pretenden ser un foro para abordar “los principales problemas de actualidad del mundo rural y a su vez propiciar un foro de encuentro e intercambio de experiencias entre todos los asistentes”.

Explico que la primera de las jornadas se celebrara en el salón de actos de la sede de Otur, en Valdés, desde las 12 h girando sobre el vacuno de leche, tras la presentación, la directora general de Producción Ganadera, Rocío Huerta, hablará sobre el SIGE y Cuaderno Digital. Posteriormente, el veterinario especialista Alfonso Morge, abordará el tema de actualidad la enfermedad hemorrágica epizoótica. Le seguirá las estrategias de secado en vacuno de leche, por Marga Panelas López, veterinaria Técnica especialista en Mastitis, para cerrar las chalas el Grupo Operativo TERCRAS. Innovación recría terneros, del que se encargara el servicio Técnico de Campoastur.

Al día siguiente, miércoles 6 será en Tineo, en el restaurante Palacio de Meras, con el mismo programa y actores. Entre este mes y el de abril desarrollarán en diversos lugares de la Comunidad las jornadas adaptándose al entorno, como en el caso de Cangas del Narcea, que girara sobre el vacuno de carne. Pueden asistir tanto socios como no previa inscripción para un control de la asistencia por motivos organizativos.

Fernández, termino diciendo que son totalmente justas las reivindicaciones de los ganaderos y agricultores en esta tormenta de movilizaciones. “Es justificada la preocupación y nosotros realmente la apoyamos, y yo creo que hasta muchas partes de los gobiernos la apoyan, pero estamos envueltos como en un transatlántico que nos viene con una inercia que de alguna manera hay que parar o hay que disminuir porque no conduce a ningún camino”.

La Coordinadora Ecologista reclama un paro biológico que vede la pesca de la angula, “tal y como está vedada su adulto, la anguila, ante la continua disminución de la especie en los ríos”. Paralelamente, solicita que se prohibía su comercialización, alaba a los restaurantes vascos que emprendieron una cruzada en ese sentido y lamenta que no se lleve a cabo en Asturias

Iván Vázquez, integrantes del grupo naturalistas opina que es necesario que el Gobierno de Asturias limite estrictamente la pesca de los alevines de la anguila -las angulas-, y permita la recuperación de los bancos naturales en beneficio de la especie, "las actuales capturas hacen la pesquería insostenible interfiriendo en el crecimiento de las angulas, que no llegan a alcanzar su fase adulta, y poniendo así en riesgo el futuro de este pez que antes abundaba en nuestros ríos".

Lo fundamentan en la reducción del importe total de ventas de los desembarcos, de la temporada que acaba de terminar y de la que aún no tienen datos oficiales. “Salvo una sorpresa”, constatan un descenso que se lleva produciendo desde los últimos 50 años en los ríos “y que representa una caída en picado del 98% en la pérdida de biomasa de esta especie”, de seguir así tienen claro que se llegara a su “ extinción”.

Termina reclamando la prohibición de su comercialización, para evitar el furtivismo que aflora incluso con mafias organizadas. “Se pediría un paro biológico y un control efectivo y vigilancia de que no se siga realizando la pesca, no porque si no tampoco habríamos hecho nada. El tema de la comercialización es un punto muy importante, de hecho, se han desmantelado ya por dos veces a los mismos, se ha desmantelado una trama de exportación a Asia de angula”.

Pone como ejemplo a seguir a una gran mayoría de restaurantes vascos, liderados por Arzak, que dejaron de ofrecer angula en sus cartas, para preservar la especie, lamentando que en Asturias “no cunda el ejemplo”.

El club náutico deportivo de Navia, organiza el I certamen de relatos cortos de “El Cantábrico, Mar de Vida”, con una temática orientada hacia precisamente a esa masa de agua y en particular, a la zona que se extiende desde Estaca de Bares hasta el Cabo Peñas, está dotado con 5.000 € en premios.

El secretario del club, Juan Méndez, explico que la iniciativa parte ya de la experiencia de organizar conferencias con temática de fondo, el mar y todo lo vinculado. “Nos picaba un poco el gusanillo de dar un paso más, y este año, pues nos propusimos este proyecto de este certamen literario que creemos que va a tener una fuerte repercusión a nivel nacional e incluso internacional, porque estamos promoviéndolo por todo el mundo”.

Explico que el relato versará sobre el mar Cantábrico, podrán participar cuantas personas lo deseen mayores de 16 años, con un relato por persona. El texto no superará la extensión de 2500 palabras. Los originales no podrán haber sido publicados en ningún soporte ni premiados en otros certámenes, fijando el plazo de entrega de los trabajos hasta el 15 de julio. El fallo del jurado se hará en un acto previsto para el 20 de agosto, y los ganadores se llevarán 2.500 € el primero, el segundo 1.500 y para el tercero 1.000 €.

Los principales patrocinadores; Reny Picot, Ence, Astilleros Armón y Banco Sabadell.

