El ex de Cs José Luis Costillas seguirá al frente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli ha sido rotundo sobre la situación política del ex de Ciudadanos y ahora miembro de la lista autonómica del PP de Asturias José Luis Costillas: seguirá siendo concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. El pleno del miércoles, en la que fue la primera votación que ha perdido el actual equipo de gobierno en este mandato, votó a favor de retirar esa responsabilidad con los votos de PSOE, Somos y los dos ediles de Ciudadanos. En contra se posicionaron los concejales del PP y los no adscritos, ex de Ciudadanos, Cuesta, García y el propio Costillas. El regidor ovetense recuerda que el único que tiene atribución para realizar el cambio es él, no el pleno municipal. "Está haciendo un buen trabajo", ha concluido Canteli.