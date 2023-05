Jorge Espina: "la aplicación de la Lomloe hace que el final de curso sea caótico"

Lomloe

Queda mes y medio para el fin de la actividad lectiva y el final de curso está siendo “caótico” por la aplicación de la Lomloe. Es lo que afirma el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario. En entrevista en Más de Uno Asturias de Onda Cero, Jorge Espina afirma que el margen y la flexibilidad que dio la consejería de Educación ha sido inútil. No discute el contenido de la norma estatal sino los problemas para aplicarla adecuadamente. Señala que hay programaciones que todavía no han finalizado lo que dificulta el criterio de calificación. Además, la ley, indica Espina, revela cierta "querencia para que el alumno pase de curso" dada las justificaciones necesarias para que repita lo que lleva a una sobrecarga del profesorado. La aplicación de la Lomloe se ha realizado sin el apoyo necesario de la administración especialmente de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, señala Espina.

Acoso escolar

Le preguntábamos al presidente del órgano de representación laboral de los docentes por el suicidio de Claudia por acoso escolar. Sin negar que se pueda producir en el entorno educativo, Espina señala a título personal que esta situación se da más en las redes sociales de forma que el docente a lo mejor ni lo puede apreciar. Jorge Espina resalta que los protocolos sufren de excesiva burocracia. Además, la decisión para atajar el acoso es que la víctima tenga que cambiar de centro, no así los acosadores.

Otros asuntos

Respecto a las oposiciones de Secundaria y la estabilización del profesorado, recuerda que las administraciones en España se han visto obligadas a promover estos procesos por parte de la Unión Europea. En el caso del acceso de interinos por méritos, cuya resolución se espera para el miércoles 10, el representante laboral del profesorado teme que pueda haber muchos empates en la puntuación lo que podría llevar a reclamaciones judiciales. Por otro lado, cree que el Principado debería asumir las escuelas infantiles; la ley de Autoridad del Profesorado debería desarrollarse; y lamenta la falta de formación suficiente para que los docentes puedan enseñar en inglés y otras lenguas en el método Hable+.