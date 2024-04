Javier Cámara: "El norte me tira. Guardo muy bien los secretos asturianos para que la gente no moleste"

El café de hoy lo hemos compartido con un hombre que, en sí mismo, no necesita presentación. Y como no sabía qué destacar de su extensa lista de éxitos, he escrito su nombre en el buscador… Esto es lo primero que he encontrado: Uno de los actores españoles de mayor trayectoria y reconocimiento. Ganador de dos premios Goya. Padre. Natural de Albelda de Iregua, La Rioja. Pasó de ser acomodador en el teatro, a protagonizar películas de Pedro Almodóvar.

Javier Cámara regresa a Asturias, para representar al Tío Vania, de Antón Chéjov. En este caso, en Vania X Vania, una obra escrita y dirigida por Pablo Remón. Los días 11 y 12, estará en el Centro Niemeyer de Avilés. En el Teatro Jovellanos, de Gijón, las dos jornadas siguientes.

Con él hemos hablado del teatro, de la importancia de ser valientes, de cómo ha logrado transformar los miedos en energía, de sus hijos y de lo mucho que le duró aquella caja de chorizos, con la que llegó a Madrid, hace casi 40 años.

Y sí, también nos ha confesado por qué no llegó a participar en El diablo viste de Prada...