Isabel Ordaz: "Para hacer teatro necesitas tener una cierta vitamina de alegría"

Isabel Ordaz presenta, este sábado en el teatro Jovellanos de Gijón, La Profesora. Una obra escrita por Eduardo Galán y dirigida por Carla Nyman.

Teaser de 'La Profesora'.

Con la mítica "Hierbas" de Aquí no hay quien viva hemos hablado de su amor por el oficio -"No visualizo el retiro de ninguna manera. El siguiente paso es el abismo"-; de lo estresante que es socializar demasiado; de la educación de hoy en día -"mediatizada por principios que no se abordan, como el de autoridad"-; sobre la evolución de la comedia -"Por la necesidad de que todo sea instantáneo hemos perdido la ironía de la vida"-; o de sus próximos proyectos, en teatro y en papel.

También nos recomienda algún que otro libro para tener en la mesilla de noche. Y sí, también uno para calzar la mesa...

Pero, sobre todo, con ella hemos charlado de lo bonito de la profesión, de lo mucho que disfruta el proceso de ensayo y de lo arriesgado que es el teatro: "A veces el personaje se te va vivo, como en los toros".